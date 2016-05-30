人民币汇率双向波动可能增加 但不会出现大幅调整--中金

路透北京5月30日 - 中国大型投行--中金公司周日晚发布报告称，随着美联储加息预期继续升温，人民币汇率弹性加大，但以总体稳定为前提。在第二和三季度，人民币汇率双向波动可能增加，但不会出现大幅调整。

以下为中金宏观组最新的中国央行观察《人民币：在稳定的前提下增加弹性》要点摘录：

美联储加息预期升温，美元指数攀升至近两个月来的高点。相应地，5月至今人民币对美元即期汇率和中间价分别累计贬值1.13%和1.38%，回吐了2月中以来的涨幅；近期中间价波动加大，创下逾五年来新低。《华尔街日报》日前刊文指“中国央行人民币汇率市场化改革立场松动”，引发海内外投资者关注。在此背景下，人民币贬值压力是否会卷土重来？如何看待汇率机制改革？

在稳定的前提下，人民币汇率弹性加大。自去年8月11日中间价改革以来，人民币汇率经历了几轮剧烈波动，目前运行呈现以下若干新特征：

中间价形成机制非常透明。央行已经明确人民币中间价遵循“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的形成机制。在新框架下，实际中间价对机制定价的任何偏离都会引起市场注意，连续的同向偏离会显示央行引导汇率走向的意图。

人民币指数的不对称调整。2月中以来的经验表明：当美元走强时，央行大体按机制定价下调中间价，以保持人民币指数相对稳定；当美元走弱时，央行顺势上调中间价，但上调幅度往往小于机制定价的要求。这一不对称操作导致，年初至今人民币CFETS指数累计贬值3.70%。

增加弹性以总体稳定为前提。在新框架下，人民币对美元呈现更多双向波动，对一篮子货币也在央行因势利导下小幅走弱。但这些调整是建立在总体稳定的基础上的。

稳定国内预期。在国内经济、政策波动加大，外汇市场尚不健全的情况下，汇率波动是不确定性的重要来源，而非抵御外部冲击的缓冲机制；汇率政策目前不是周期调节的有效工具。因此，央行影响中间价而造成对机制定价的偏离是有限的，汇率变动很大程度上以中美利差所隐含的调整幅度为限。

稳定国际预期。在世界经济复苏依然脆弱的背景下，主要经济体已达成避免竞争性贬值、就外汇市场进行密切讨论沟通的共识。中国是今年G20峰会的轮值主席国，人民币加入SDR篮子也将于10月正式生效。在此多边框架下，中国不会率先进行大幅贬值以进一步挤压全球需求。

在第二和三季度，人民币汇率双向波动可能增加，但不会出现大幅调整。因为中间价的机制透明有助于稳定市场预期，且美元指数上行的空间有限。另外，保持人民币汇率稳定是“利人利己”的现实选择，若央行按既定机制引导人民币在区间内湿度波动，市场会逐渐适应汇率变化、加强汇率风险管理。同时由于外部双边和多变的关切，人民币汇率政策发生重大调整的可能性不大。

总之，市场化不等于大幅贬值。人民币汇率弹性正在扩大，已更多反映市场供求因素，但双向波动是有锚的、在一定区间内发生的。未来两季度内，人民币双向波动会增加，但类似年初那样在无锚情况下不断自我增强的贬值压力难以重现。（完）