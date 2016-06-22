三季度末人民币汇率料再次走强 跨境资本外流阶段性改善--招商证券

路透北京6月22日 - 中国5月银行结售汇和代客结售汇分别较上月逆差收窄717和824亿元人民币。招商证券点评指出，从结构来看，主要是企业贸易项下的结售汇对汇率形成支撑。企业和居民结汇意愿上升、购汇意愿回落。企业偿还外币负债的节奏保持稳定。

5月美元兑人民币贬值幅度为1.5%，但外汇市场供求基本均衡，人民币兑一篮子货币轻微升值。这与今年初同幅度的美元兑人民币汇率贬值带来资本大幅外流的现象不同。招商证券认为这说明市场在逐步适应人民币汇率中间价的锚从盯住美元过渡到新的机制，即参考一篮子货币和市场供求情况。换句话说，5月人民币兑一篮子货币“价”与跨境资本外流“量”保持一致，并未出现背离，而这现象在811汇改之后首次出现。

该点评认为，美联储加息靴子落地之前，中国的跨境资本流动以震荡为主。近期英国“退欧”预期变化和美联储延迟加息给资本市场带来不确定性，市场避险情绪明显上升，新兴市场货币指数大幅下跌，招商亚洲新兴市场资金流动指标继续下滑。人民币汇率贬值压力上升，国内资本外流也存在恶化的可能性。6月美元兑人民币汇率虽仅略有贬值，但是人民币汇率指数贬值-1.9%。

招商证券预计，三季度末人民币汇率具备再次走强和跨境资本外流阶段性改善的条件。在美联储加息的靴子落地之后，美元可能迎来阶段性走软。国内下半年贸易顺差季节性增加、国外长期投资者在人民币正式加入SDR货币篮子后、以及外汇和债券市场的开放政策都有望带来新增的人民币配置需求。（完）