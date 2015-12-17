（更正）焦点：人民币若再贬10% 恐令市场大受冲击

(更正：因译文有误，第二个小标下面第三段改为“以及什么时候情况会超出中国央行的控制 ”，而非“以及中国央行什么时候能找到目前已实施控制之外的其它措施”。调整其他部分措辞。)

路透伦敦12月16日 - 如果你想找出明年全球汇市的重大风险，最明显的就是人民币贬值幅度超过预期。

在过去一个月各家机构公布的琳琅满目的2016年前景报告中，多数大银行都预计未来12个月人民币贬值5%-7%。

但也有部分银行称，基于中国当局可能考虑需要刺激出口以及提高竞争力，或是中国民众希望将更多储蓄资金移往国外，这些因素可能很容易就引发人民币加速贬值，或甚至10%以上的贬幅。

这又会反过来刺激更多资金流出中国，退出中国相关投资，带动韩国、马来西亚或台湾货币贬值，对中国经济成长续航力带来更多疑问，而偏偏目前中国经济增长对于蹒跚前行的全球经济至关重要。

“风险在于人民币的这波贬值可能变得不那么有序，”法国兴业银行驻伦敦的全球利率和外汇策略主管Vincent Chaigneau称。

“我认为未来一年跌至6.80还算有序，但若三个月内就跌到这个价位就有点太快了。”

人民币兑美元 CNY= 目前报约6.47。

大跌之后可能发生什么事，或许8月11日中国意外让人民币一口气贬值3%可以做为借镜。当时全球市场大为动荡，而不到两周后美股创下四年来最大跌幅。

环球银行金融电讯协会(SWIFT)数据显示，人民币已经成为全球第四大国际支付货币；此外，两大银行间交易平台--汤森路透及毅联汇业(ICAP)旗下的EBS双双表示，人民币交易量已经挤进前五大。

**人民币交易**

过去，大型银行业者对于人民币的预估往往夹杂在年度展望报告的缝隙里，因为大家知道，没有几个大投资者会积极交易人民币。

而在他们向全球客户推荐的2016年主要交易策略中，各种人民币交易赫然在列。

中国重新将侧重点放在人民币兑一篮子货币的贸易加权汇率，不再重点关注人民币兑美元汇率，这使情况变得更为复杂。但根据路透于12月初进行的汇市调查，未来一年人民币兑美元境内汇率料报在6.55，而现在约为6.4723。

外汇市场六大银行中，巴克莱预计贬值至6.90，精于中国业务的汇丰、德意志银行和摩根大通都预计为6.70，花旗预计为6.69，瑞银集团预计为6.80。

“人民币已经在贬值。12月资本外流可能强劲，”摩根大通分析师Nikolaos Panigirtzoglou称。他的计算暗示，未来一年中国资本将外流300-400亿美元。

“假设中国试图进一步让人民币贬值，尤其是贸易加权汇率，则可以认定我们将看到更多资本外流。但可能不会像8、9月份那么迅猛。”

**命运**

很多银行业者认为中国将继续控制人民币，只会稳步贬值人民币，因担心导致有大量美元债务的中国企业破产。

尽管中国稳步向西方资金打开通往其股债市的道路，但今年也显示，其准备中止数以万亿美元计国内储蓄流向国外。

对于投机性投资者的一个大问题，是这个大坝什么时候可能决堤，以及什么时候情况会超出中国央行的控制。

对冲基金SLJ Macro Partners合伙人任永力表示，就贸易加权指数来看，人民币遭高估的幅度约为15%，他估计，与目前3.44万亿(兆)美元外汇储备相较，中国对海外资产的总体需求达3万亿美元。

“自夏季以来这类资金流出可能已达5,000亿美元，”他说道，“储备未来二至三年可以持续下滑向2万亿美元靠拢，而这仍是个足以应付各种紧急状况的充裕水准。”

其他位于伦敦的对冲基金经理人表示，贬值幅度加剧自然会让侧重中国市场的西方出口商感到忧心，在此同时将使西方国家面对更大的通缩压力。

若人民币兑美元进一步贬值，中国竞争力随之提升，则亚洲其他大型制造业者可能做出相对回应，好保有去年本币贬值后所取得的竞争优势。

但对于实际情势是否会这样发展，各界看法不一。瑞银集团指出，马币及印尼卢比可能会走贬，而摩根大通则认为台币和坡元将下滑。

“我认为当局至少会引导人民币贬值10%，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)投资长Steen Jakobsen表示。“这只会让人民币兑其他亚币回到去年的水准，因此肯定还会有更大幅度的贬值。”(完)