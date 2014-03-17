人民币扩大波幅后外汇占款将持续减少--中金

路透北京3月17日 -中国国内投行中金公司最新发布的报告称，中国扩大汇率波动区间后，外汇占款将持续减少。而外汇占款的减少将导致银行外生性存款的减少，对超储率和存款的形成都有负面影响。

报告认为，这次人民币汇率日内波动区间扩大后，可能更进一步加深“宽资金、紧存款”的局面，资金面看起来很松，却不容易扩张银行对贷款和债券的配置需求，因负债端缺存款来源。

“虽然央行可以通过投放货币来对冲其对超储率的负面冲击，但无法对冲对存款的负面冲击。”报告称。

中金强调，目前中国的货币和金融环境是“宽资金、紧存款”，多的是银行资产负债表的资产端的超储资金，缺的是负债端普通的存款。

中国央行决定自周一（17日）起，银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%，即每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动。

中金报告认为，人民币汇率日内区间波幅的扩大增加了热钱套利的难度，会导致部分套利需求的减退。

“除了套利需求减弱外，有真实贸易背景的资金结汇也会变得比以往谨慎，可能不急于结汇，导致未来一段时间外汇占款可能有明显的下降。”报告称。

报告并表示，日内区间波幅的扩大不会对人民币走势产生方向性以及趋势性的影响。央行仍可以通过对中间价的调节来引导市场预期，即中间价的方向性变动对市场的意义更大。而中国经济潜在增速的逐步下降，市场对人民币持续升值的预期已经没有以往那么强。（完）

(发稿 谢衡; 审校 张喜良)

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