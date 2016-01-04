综述：人民币新年首日超预期大跌 汇股联动考验“清洁汇率”意图

图中为百元面额美元及人民币纸钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

作者 孙琦子/李文科

路透北京1月4日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS新年首日在夜盘时段重挫逾400点。在美元强势未减且中国经济基本面尚未改观下，人民币短期下行还将持续。尤其在中国股市大跌背景下，监管层将以怎样的力度来干预汇市将成关注焦点。

分析人士认为，央行在新年首日中间价跌破6.50关口，体现对汇率波幅的容忍度正在提升。尽管收盘前监管层大力出手干预，但因个人购汇窗口打开以及年初企业的财务安排导致客盘购汇激增，人民币仍现惊人跌势。

“央行说今年汇率要清洁浮动，今天看起来央行已经允许汇率有较大幅度的波动。”一股份行外汇业务主管称。

人民币对美元早盘随中间价跌破6.50关口。随着购汇盘激增，人民币持续下跌，报收6.5172。夜盘时间连续洞穿6.52和6.53，当日贬值幅度超过0.6%。离岸CNH=D3盘中跌幅一度扩至逾600点子至6.6331。

招商银行总行高级分析师刘东亮也指出，811汇改之后中间价形成机制有很大变化，央行干预成本很大，人民币汇率市场化步伐加快，每日的波动幅度扩大是比较正常的。

“央行也是走一步看一步，小步放开，央行也需要观察。”刘东亮称，和利率市场化相比，央行在汇率市场化方面相对落后，央行对汇率价格管理和形成机制方面与其国际地位并不成比例。

中国央行副行长易纲2015年12月初表示，加入SDR（特别提款权）是人民币国际化的一个里程碑，中国长远目标是清洁汇率，达到干预极少的情况，但在目前的过渡阶段，汇率波幅过大及外汇资金异动情况下会果断适当干预。

人民币兑美元CNY=CFXS即期周一收盘大贬逾200点，跌破6.51关口，与中间价一道续创逾四年半新低。交易员称，新年首日中间价跌破6.5元关口，表明央行认可下跌趋势。客盘购汇激增之下，在岸汇价大幅收挫。在夜盘时段因流动性转差且央行松手，又连续洞穿6.52和6.53关口，贬值幅度超出市场预期。

2007年，国家外管局关于个人外汇管理规定，对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理，年度总额分别为每人每年等值5万美元。元旦假期后市场流动性恢复，个人购汇亦有了新年额度，导致客盘购汇大增。

**汇股联动考验清洁汇率意图**

市场人士普遍认为，监管层将在2016年减少市场干预，但人民币大贬之际，中国股市今日亦两度触发熔断机制，考验监管层向清洁汇率靠拢的决心。

有交易员指出，人民币汇率贬值是今日股市大跌的一个重要原因。汇率贬值但没有贬到位，而且贬值预期很强，就会导致人民币资产抛售。加上人民币资金面紧张，给市场造成恐慌，恐慌情绪在股指熔断之后进一步加剧，推动股市进一步大跌。

中国股市沪综指周一大幅收挫近7%，创逾四个月最大单日跌幅。沪深300指数.CSI300首度触发熔断机制，两市并自13：34分暂停交易至收市。分析师指出，人民币汇率贬值及大批限售股即将解禁的担忧，令市场信心极为疲弱，投资者集中减仓并触发恐慌性抛盘，沪深两市再现千股跌停。

“我看(长期)央行干预会越来越少...不过连着几天这么跌的话，央妈也会出手的。”刘东亮称。

他并认为，人民币汇率走势大的方向是明确的，关键是看跌的速度。后期可能出现阶段性的快速下跌，但不会持续。实际上即使央行不出手干预，市场亦有自我调节机制，反向的获利盘和结汇盘将会平衡市场力量，人民币不会出现极端走势。

他并强调，考虑到资金面的紧张以及春节临近，中国可能会出现一次降准。

汤森路透中国固定收益市场展望2016年第1期的参与机构预期，中国央行1月维持基准利率不变，降准概率则超过八成，同时1季度继续降息降准预期仍然较高；1月资金面预期整体较为乐观，利率债收益率继续小幅看跌，但信用债因违约风险提升全面看空。(完)