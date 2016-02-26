维持人民币兑美元12个月内贬值到7.00的预测--高盛

路透北京2月26日 - 高盛(GS.N)最新的关于新兴市场国家货币汇率的研报称，人民币走走停停的贬值还将继续，直到汇率水平能更好的重置风险敞口。维持人民币兑美元的汇率12个月内贬值到7.00的判断，贬值到8的可能性较小。

高盛的这份报告称，人民币需要继续贬值来支持中国蹒跚的经济，而这不是一个线性的过程。现在，人民币的中间价已经稳定了一个月。人民币兑美元汇率在6.54附近，这比一月的高点升值了2.5%左右，这一幅度比去年8-10月间人民币的贬值幅度3%略少。目前正在接近重置对冲的水平，并重新增加人民币兑美元贬值至7.00的敞口。

高盛认为，由于一月中国的信贷飙升，中国经济可能出现周期性的增长，人民币也就会继续走强。但是从全球市场角度来看，更弱的人民币中间价对应走强的中国数据，破坏性更小，也可能带来人民币更大的贸易加权贬值。

另外，有管理的有限贬值可能会加速资本外流，鉴于外储的消耗是不可持续的，大幅度的一次性贬值的可能性更高。尽管此资本流出压力在某种程度上是内源性的，不过通过一次性贬值来结束资本流出压力也几乎是不可能的。

当前来看，一定程度的货币贬值、外储消耗、收紧资本管制都是中国汇率政策工具箱的一部分。如果资本流出压力和外储消耗以当前的节奏再持续6-12个月，人民币一次剧烈的大幅贬值将成为可能。

高盛的预测模型中包含中国国内需求硬着陆和资本外流的假设，并且假设中国通过更大的经常账户顺差来平衡收支，结果显示人民币兑美元的公允价值将出现更大幅度的贬值，而亚洲的其它开放经济体的货币将出现20%左右的贬值压力。（完）