人民币收盘微升 中间价创新高

* 人民币即期收盘微升

* 人民币中间价刷新历史高点

* 大行购汇仍在坚守6.09元关口

* 短期内料继续窄幅整理

(新增收盘报价和评论)

路透上海11月14日 - 人民币兑美元即期周四收盘微涨，全天走势平稳。尽管今日人民币中间价创出历史新高，但交易人士指出，大行在6.09元一线的购汇盘仍然较多，意味着人民币即期价格短期仍难以突破该阻力位。

昨日美联储副主席叶伦的讲话，缓解了市场对美国逐步退出量化宽松政策的预期，令美元指数走软，人民币中间价顺势刷新历史高点。若其提名得到参议院确认，叶伦将成为美联储首位女性主席。

“受中间价创新高影响，即期开盘价走高，...但逼近6.09关口时再遇大行购汇阻击。” 一股份制银行交易员并称，11月结汇压力较10月似有所减弱，短期人民币料将继续围绕6.09元关口窄幅波动。

上海一股份行交易主管说，近几天观察到客盘出现一些购汇，包括一些外资企业购汇并汇出，使净结汇压力有所减小。

全球汇市，周四美元兑日圆升至两个月高位99.815，日圆受股市走高及稍早日本财务大臣麻生太郎关于汇率干预的言论打压。

叶伦在为参议院金融委员会听证会准备的讲话稿中称，美国经济及就业市场的表现“远不及”潜力水平，而物价压力仍然温和。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0922 6.0928 0.01%

中间价 6.1315 6.1342 0.04%

成交额 181亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.67% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 25 6.0905 6.0930

2013年来即期升贬值幅度 2.27%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:42 今日 上日

1年期NDF 6.1585/20 6.1575

CNH即期 6.0756/79 6.0748

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 罗晟/李然; 审校 张喜良)

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