人民币汇率结束单边升值 汇兑损失重创航空和能源等半年报

路透北京9月2日 - 今年堪称人民币汇率双向波动元年，上半年汇市终结多年来单边升值的一贯趋势，引发航空、能源、钢铁、矿产等行业及海外业务比重较大的公司半年业绩折戟汇兑损失。

集中出炉的半年报显示，今年上半年因汇兑损失导致上市公司业绩下滑的企业数量不少，中国石油(601857.SS)(0857.HK)、中国石化(600028.SS)(0386.HK)和南方航空(600029.SS)(1055.HK)上半年的汇兑损失均超过10亿元人民币，分别达到分别达到19.11亿元、12.75亿元和10.52亿元。

航空、钢铁、矿石、工程机械等都列入了汇兑损失榜。作为中国钢铁行业老大的宝钢(600019.SS)上半年汇兑损失高达2.7亿元，去年同期则为汇兑收益4.7亿元。中国三大航空国航(0753.HK)(601111.SS)、南航、东航(0670.HK)(600115.SS)中期业绩均大幅下滑，从汇兑方面看，2014年上半年中国的航空公司汇兑损失达27亿元，而去年同期汇兑收益则高达41亿元。

不过，上司公司中亦有对汇市转向反应迅速的公司，不仅没有在这轮双向波动中折戟，反而颇有收益，比如美的集团(000333.SZ)上半年的汇兑收益就达到2.23亿元。

有媒体援引数据统计称，上半年共有704家A股公司录得汇兑净损失，其中净损失过亿的公司多达21家。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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