即日起开展人民币兑坚戈银行间市场区域交易--外汇交易中心

路透北京12月15日 - 中国外汇交易中心称，自12月15日起开展人民币兑对坚戈（哈萨克斯坦货币）银行间市场区域交易，交易品种为即期询价交易，包括T+0、T+1和T+2；交易价暂定为参考价上下10%幅度内浮动。

周一刊登在外汇交易中心的新闻稿并称，交易中心于每个交易日开盘前向人民币兑坚戈银行间市场区域交易的报价行询价，将报价行的报价平均，得到每日人民币对坚戈参考价。交易中心于每个交易日上午10时15分向银行间外汇市场会员公布当日人民币对坚戈参考价。

“人民币对坚戈（CNY.KZT）交易以人民币为基准货币，报价精度为0.0001，最小交易金额（折美元）为10000美元。”新闻稿显示。

新闻稿并称，人民币对坚戈银行间市场区域交易暂不收取交易手续费，交易时间为每周一至周五10:30-16:30，境内法定节假日、新疆节假日及交易中心公告休市日除外。

已对客户挂牌人民币对坚戈汇价、具备银行间外汇市场会员资格的在新疆的商业银行（包括新疆地方性商业银行、中外资商业银行新疆分支机构）以及境内哈萨克斯坦银行（包括哈萨克斯坦银行境内分行、哈萨克斯坦银行境内法人银行及其分行），可申请成为人民币对坚戈银行间市场区域交易参与行。

“报价行在参与行范围内选定。参与行和报价行由人民银行乌鲁木齐中支向人民银行总行备案后选定。非独立法人资格的分支机构应获得上级行的书面授权。若选定的参与行为非银行间外汇市场会员，则须向交易中心申请会员资格。若选定的参与行为非银行间外汇市场会员，则须向交易中心申请会员资格。”新闻稿称。（完）

更多细节，请点选中国外汇交易中心网站：here

(发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)

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