人民币早盘一度逼近跌停板 希腊局势与套利盘驱动

路透北京1月26日 - 人民币兑美元即期周一早盘一度大跌近三百点逼近跌停位，因希腊左翼激进联盟党胜选在望推动美元指数大涨，带动人民币中间价与境外CNH分别跌至逾一个半月与近八个月新低。但交易员普遍认为，今日即期汇价不太可能触及跌停位。

他们并称，受隔夜国际美元大涨以及离岸人民币重挫带动，市场整体偏空，境内结汇非常稀少，加之境内外人民币价差走阔驱动套利盘在境内购汇，境内呈现购汇一边倒的状况。但短期欧元急跌与美元指数大涨的态势将告一段落，今日关注人民币能否有效跌穿6.25这一关键价位。

“如果（美元）中间价一直根据美元指数不停地往上开，一旦出现第一个跌停，就会导致出现连续跌停的情况。我觉得央行应该不会希望看到这种情况。所以可能一开始就不会有第一个跌停，要不就第一个跌停后马上放开波幅。”一城商行交易员说。

北京时间12:15，人民币兑美元即期报6.254元，上日收报6.2288元；即期早盘初段最低跌至6.2569元，为2014年6月4日以来的逾七个半月低位，较中间价跌幅达1.93%，逼近2%跌停位。今日人民币兑美元中间价为6.1384元,上日中间价为6.1342元。

交易员并指出，美元指数续涨是大概率事件，但是不会延续此前的疯涨态势，因为欧元兑美元目前1.1的价位差不多到达PPP（购买力平价）的水平。人民币疲态是对瑞郎“脱欧”与欧版QE推动的连锁反应。美元指数走强带动离岸CNH下挫并拉开与在岸即期价差，推动套利盘在境内购汇。

“因为有套利盘，境外的盘子比境内大，肯定境内会被境外拖着走。除非是境内有央行（出手），不然我们现在没有定价权。”上述交易员说。

另一股份行交易员亦表示，今日结汇量较少，欧元重挫导致购汇盘较强，但今日应该不会跌停。

希腊左翼激进联盟党周日在国内选举中大获全胜，誓言将缩减撙节举措。尽管可能还需数个小时才能得知最终结果，但现年40岁的齐普拉斯料成为新任总理，希腊也将在他的带领下，成为第一个在经济危机中公然反对欧盟与IMF纾困条件的欧元区政府。

全球汇市， 欧元兑美元周一触及11年低点。市场人士预计，如果左翼激进联盟党真以绝对多数胜选，则将拉高希腊与其欧洲债权人在撙节问题上僵持的风险，欧元卖盘有可能在亚洲时段加剧。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.3720/6.377，上日尾盘为6.3455。

北京时间12:15，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.2660/6.268元，上一交易日尾盘报6.2535元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 李文科/倪蔚丹; 审校 黄凯/曾祥进)

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