美国财政部高官称中国必须推进人民币汇率改革

路透5月26日 - 美国财政部高级官员周二称，中国必须推动人民币自由化进程，才能令人民币被纳入国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR)货币篮子。

在七国集团本周德国会议前的议题讨论中，这位官员称美国将强调有必要为希腊找到一个现实的解决方案，并敦促各方达成协议。

这位要求匿名的官员表示，若无法达成协议，将伤害到希腊人民，并给欧洲和全球经济带来无法预知的后果。

该官员还称，主要国家应采取更多行动提振成长和刺激需求，一些经济体的成长加快并不意味着胜利已经到来。

国际货币基金组织(IMF)周二稍早称，人民币不再被低估，但敦促中国加快改革。中国希望把人民币纳入IMF的SDR货币篮子。

这位美国财政部高官称，美国敦促中国继续完成改革，开放资本账户，并放松对汇率的管制。

该官员称，这些改革对于人民币加入SDR货币篮子是必要的。

尽管中国的改革取得巨大进展，人民币已经升值，但仍有工作待完成，该官员还提到美国最近评估结果认为人民币仍被严重低估。

该美国官员还表示，国际社会尽全力支持乌克兰及其经济是很重要的。(完)

(编译 张荻/王丽鑫；审校 李婷仪)

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