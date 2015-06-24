人民币汇率处于大体合理水平 中美估值差异源自依据不同--周小川

路透北京6月24日 - 针对美国财政部近期重申人民币被低估，中国央行行长周小川表示，中美两国对人民币估值的差异，源于两国“根据不同”。如果以国际收支经常项目作为判据的话，中国的汇率大体上处于一个比较合理的水平。

BBC中文网刊登周二对周小川在第七轮中美战略与经济对话（S&ED）举行期间的专访称，对于人民币汇率，包括国际汇币基金的看法是要看多边的，就是一个国家对世界所有的其它国家的进出口，也要看商品加上服务，看经常项目总平衡如何。

“从双边来说，美国和中国的贸易，美方的逆差还比较大，所以感觉汇率不大对头。但是，我们认为，包括国际汇币基金的看法是要看多边的，就是一个国家对世界所有的其它国家的进出口，也要看商品加上服务，看经常项目总平衡如何。”他指出。

他并称，中国经常项目平衡在过去高的时候将近GDP的10%左右的顺差，去年和前年降到了2%以下，这两年数字可能还有变化，可以说国际收支比较平衡了。

“如果以国际收支经常项目为主要的判据，但不是说所有的人都用同样的判据，但这个还是比较广泛接受的，用国际收支经常项目作判据的话，中国的汇率大体上处于一个比较合理的水平。”他表示。

美财长雅各布·卢在第七届中美战略与经济对话中称，中国继续向市场汇率机制转变至关重要，中国需进一步深化金融领域改革和利率市场化，并采取审慎步骤开放资本账户。

美国财政部的一位高官上周四表示，美国官员将在本周的高层峰会上就汇率政策向中国施压。该官员称，中国人民币看来仍被低估，尽管国际货币基金组织(IMF)近期表示，这种情况不再存在。

国际货币基金组织（IMF）近期在一份报告中指出，人民币过去一年实际有效汇率大幅升值，使得当前币值不再被低估。这是IMF十多年来首次改变其看法，多年来IMF一直指责中国政府使人民币被低估。

(发稿 倪蔚丹 审校 黄凯)

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