人民币汇率处于大体合理水平 中美估值差异源自依据不同--周小川

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月24日 - 针对美国财政部近期重申人民币被低估，中国央行行长周小川表示，中美两国对人民币估值的差异，源于两国“根据不同”。如果以国际收支经常项目作为判据的话，中国的汇率大体上处于一个比较合理的水平。
BBC中文网刊登周二对周小川在第七轮中美战略与经济对话（S&ED）举行期间的专访称，对于人民币汇率，包括国际汇币基金的看法是要看多边的，就是一个国家对世界所有的其它国家的进出口，也要看商品加上服务，看经常项目总平衡如何。
“从双边来说，美国和中国的贸易，美方的逆差还比较大，所以感觉汇率不大对头。但是，我们认为，包括国际汇币基金的看法是要看多边的，就是一个国家对世界所有的其它国家的进出口，也要看商品加上服务，看经常项目总平衡如何。”他指出。
他并称，中国经常项目平衡在过去高的时候将近GDP的10%左右的顺差，去年和前年降到了2%以下，这两年数字可能还有变化，可以说国际收支比较平衡了。
“如果以国际收支经常项目为主要的判据，但不是说所有的人都用同样的判据，但这个还是比较广泛接受的，用国际收支经常项目作判据的话，中国的汇率大体上处于一个比较合理的水平。”他表示。
美财长雅各布·卢在第七届中美战略与经济对话中称，中国继续向市场汇率机制转变至关重要，中国需进一步深化金融领域改革和利率市场化，并采取审慎步骤开放资本账户。
美国财政部的一位高官上周四表示，美国官员将在本周的高层峰会上就汇率政策向中国施压。该官员称，中国人民币看来仍被低估，尽管国际货币基金组织(IMF)近期表示，这种情况不再存在。
国际货币基金组织（IMF）近期在一份报告中指出，人民币过去一年实际有效汇率大幅升值，使得当前币值不再被低估。这是IMF十多年来首次改变其看法，多年来IMF一直指责中国政府使人民币被低估。
(发稿 倪蔚丹 审校 黄凯)
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