加入SDR后人民币不会持续贬值 会渐进推动汇率改革--易纲（更新版）

(新增更多内容)

路透北京12月1日 - IMF（国际货币基金组织）执行董事会周一决定将人民币纳入SDR（特别提款权）货币篮子，市场对其后人民币汇率走向颇为关注。中国央行副行长易纲周二表示，大可不必担心人民币汇率出现持续贬值，汇率改革也将渐进推动。

他在央行召开的人民币加入SDR吹风会上并称，中国的长远目标是清洁汇率，达到干预极少的情况，但在目前的过渡阶段，在汇率波幅过大及外汇资金出现异动情况下，央行会果断适当干预。

“中国的经济还在中高速增长，增长的态势没有改变，目前我国货物贸易还有比较大的顺差，...外汇储备也非常充裕，这些因素决定人民币没有持续贬值的基础。”易纲称。

他进一步指出，汇率形成机制要从市场发挥基础性作用逐步向市场发挥决定性作用过渡，稳步地实现人民币汇率的清洁浮动，但这是一个过程，这个过渡的过程应该是渐进和稳健的，中国也完全有能力来保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

易纲阐述了汇改长期目标和近期稳定的关系，称“中国基本的汇率制度不会改变，在这个基本汇率制度不变的情况下，我们市场化的改革和机制完善的过程要不断向前推进。”

他强调，外汇干预使得整个汇率的形成机制，从有管理的浮动汇率，向今后进一步走向市场化的过程更加平稳。这种中国特色已经被整个市场所认可，而这种平稳对中国有好处，对周边的国家有好处，实际上对全世界的增长和金融市场的稳定都会有好处。

他同时指出，现在人民币对美元的波动率从各国货币看是极小的，所以今后双向的波动有所扩大完全正常，是符合经济规律的。

中国目前实行有管理的浮动汇率制度。而少数发达国家实行汇率自由浮动，又称“清洁浮动”，指中央银行对外汇市场不采取任何干预活动。

11月30日，IMF执董会决定将人民币纳入SDR货币篮子，SDR货币篮子相应扩大至美元、欧元、人民币、日元、英镑五种货币，人民币在SDR货币篮子中的权重为10.92%；新的SDR篮子将于2016年10月1日生效。

**渐进推动金融改革**

易纲在吹风会上特别指出，人民币加入SDR利在长远，这是水到渠成的过程，中国也是按照既定方针和自己的改革日程推进各项金融改革。

“大方向上金融改革开放按照既定方针进行。中国为加入SDR确实做了技术和操作层面的措施，如对境外央行机构开放外汇和债券市场等，SDR的评审确实加快了技术措施出台；加入后，金融改革还会按既定节奏推进，也不会减慢。”他表示。

在货币政策的影响上，易纲指出，入篮对中国货币政策框架的影响有限。中国货币政策总体按照既有政策框架来进行的，而人民币加入SDR说明IMF及国际社会对中国货币政策框架的认可。

今后，中国完善货币政策框架的改革方向和所做的适合SDR的操作改进是完全一致的。加入SDR以后，总体上货币政策框架会更加稳定、更具弹性，它的效率会进一步提高。央行将继续重视数量工具，更加重视价格工具，会逐步形成稳定的利率走廊，稳定市场预期。

谈及资本项目相关政策，他表示，人民币加入SDR后肯定会被广泛使用，人民币国际储备货币地位的提高将来必然会带来在世界范围内公共部门和私人部门对人民币资产的投资使用，也必然会带来跨境资金流动的增加。

“实际上人民币入篮以后，它对资本项目、对资金流动的影响是双向的。”他进一步解释称，未来要充分考虑资本流入和流出的双重效应，政策设计要进行平衡，如果设计合理，就能把资本冲击风险最小化。

易纲指出，人民币加入SDR后，中国央行将进一步加强国际收支的监测，强化本外币政策协调和本外币政策一体化的关系，加强宏观审慎管理，守住风险底线。

他并表示，认可人民币在SDR中的权重，此前中国也积极参与了公式的制定；公式中一半考虑出口，另一半考量金融相关变量，包括外汇储备、外汇交易和国际金融业务。（完）