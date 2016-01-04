人民币跌破6.51刷新四年半新低 离岸锐贬促两地点差至逾千点

路透北京1月4日 - 人民币兑美元汇价在2016年首个交易日开盘即大幅下滑。人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘随中间价大跌，盘初一度跌逾200点至6.5140元，连破6.50、6.51两个整数关口，创自2011年4月27日以来的逾四年半新低。

周一离岸人民币CNH=D3早盘更是大跌逾450点子，最低触及6.6137元，创自2011年9月23日以来新低。两地点差再次扩大至千点。

北京时间10:36，人民币兑美元CNY=CFXS即期报6.5096元，上日收报6.4936元。今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.5032元，上日中间价为6.4936元。

“早上一开盘就有些恐慌，有点害怕，就冲出去买（美元）了，买到了很高的价格，...后来一看央行出来，价格就稳在了6.51以下了。”一股份行交易员指出。

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上，美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.83元, 上日尾盘为6.785元。香港的离岸人民币兑美元即期CNH=D3最新报在6.6118元, 上一交易日尾盘报6.568元。

2015年最后一个交易日，人民币兑美元即报收6.4936元，2015年累计跌幅4.5%，创有记录来最大。

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周四人民币汇率指数为100.94，较前周微升0.07%，较2014年底则仍升值0.94%。(完)