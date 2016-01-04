人民币跌破6.51刷新四年半新低 离岸锐贬促两地点差至逾千点

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透北京1月4日 - 人民币兑美元汇价在2016年首个交易日开盘即大幅下滑。人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘随中间价大跌，盘初一度跌逾200点至6.5140元，连破6.50、6.51两个整数关口，创自2011年4月27日以来的逾四年半新低。
周一离岸人民币CNH=D3早盘更是大跌逾450点子，最低触及6.6137元，创自2011年9月23日以来新低。两地点差再次扩大至千点。
北京时间10:36，人民币兑美元CNY=CFXS即期报6.5096元，上日收报6.4936元。今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.5032元，上日中间价为6.4936元。
“早上一开盘就有些恐慌，有点害怕，就冲出去买（美元）了，买到了很高的价格，...后来一看央行出来，价格就稳在了6.51以下了。”一股份行交易员指出。
海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上，美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.83元, 上日尾盘为6.785元。香港的离岸人民币兑美元即期CNH=D3最新报在6.6118元, 上一交易日尾盘报6.568元。
2015年最后一个交易日，人民币兑美元即报收6.4936元，2015年累计跌幅4.5%，创有记录来最大。
中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周四人民币汇率指数为100.94，较前周微升0.07%，较2014年底则仍升值0.94%。(完)
(发稿 孙琦子；审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。