投机势力炒作致人民币汇率异常波动 央行有能力维稳--中国货币网

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月7日 - 中国货币网周四发表特约评论员文章称，当前人民币汇率对一篮子货币有条件继续保持基本稳定，面对导致人民币汇率异常波动的一些投机炒作势力，央行有能力保持人民币汇率基本稳定。
稍后获中国央行网站转载的该文章指出，展望2016年，人民币汇率形成机制将继续呈现出以市场供求为基础、参考一篮子货币、双向波动、有弹性的特征，人民币汇率政策也将更多承担起发挥自动调节国际收支的作用。
“一些投机势力试图炒作人民币并从中牟利，其交易行为与实体经济需求无关，不代表真正的市场供求，只会导致人民币汇率异常波动，向市场发出错误的价格信号。”文章称，“面对这些投机势力，人民银行有能力保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。”
评论员文章称，进一步发挥市场在汇率形成中的决定性作用，增强汇率双向浮动弹性，符合汇率形成机制的市场化改革方向。人民币汇率将更加顺应市场供求力量变化，参考一篮子货币，有升有贬，双向浮动。
文章进一步特别指出，人民币汇率顺应的市场力量是与实体经济相关的外汇供给和需求，而不是以顺周期和加杠杆行为为主要特征的投机势力。
2016年前四个交易日，人民币兑美元CNY=CFXS大幅贬值逾千点，跌幅逾1.5%，中间价就亦大跌700点，同期离岸人民币CNH=D3一度暴挫1,920点，跌幅近3%。（完）
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(发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。