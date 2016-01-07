投机势力炒作致人民币汇率异常波动 央行有能力维稳--中国货币网

路透北京1月7日 - 中国货币网周四发表特约评论员文章称，当前人民币汇率对一篮子货币有条件继续保持基本稳定，面对导致人民币汇率异常波动的一些投机炒作势力，央行有能力保持人民币汇率基本稳定。

稍后获中国央行网站转载的该文章指出，展望2016年，人民币汇率形成机制将继续呈现出以市场供求为基础、参考一篮子货币、双向波动、有弹性的特征，人民币汇率政策也将更多承担起发挥自动调节国际收支的作用。

“一些投机势力试图炒作人民币并从中牟利，其交易行为与实体经济需求无关，不代表真正的市场供求，只会导致人民币汇率异常波动，向市场发出错误的价格信号。”文章称，“面对这些投机势力，人民银行有能力保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。”

评论员文章称，进一步发挥市场在汇率形成中的决定性作用，增强汇率双向浮动弹性，符合汇率形成机制的市场化改革方向。人民币汇率将更加顺应市场供求力量变化，参考一篮子货币，有升有贬，双向浮动。

文章进一步特别指出，人民币汇率顺应的市场力量是与实体经济相关的外汇供给和需求，而不是以顺周期和加杠杆行为为主要特征的投机势力。

2016年前四个交易日，人民币兑美元CNY=CFXS大幅贬值逾千点，跌幅逾1.5%，中间价就亦大跌700点，同期离岸人民币CNH=D3一度暴挫1,920点，跌幅近3%。（完）

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