人民币早盘震荡小升 中间价结束八连跌引导反弹

路透北京1月8日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘震荡小升，中间价则结束八连跌，较上日收盘价反弹约300点。交易员称，由于客盘美元买需依然强劲，开盘大涨逾200点后人民币迅速回吐涨幅，但在大行出手后持稳。

他们并指出，离岸CNHCNH=D3亦震荡走升，两地价差维持近1,000点子。新年第一周人民币走贬约一千点，快速贬值趋势让市场恐慌，进一步刺激客盘购汇需求。近日，许多机构已经重新调高人民币贬值预期。

“12月至今这个动法多少都会造成恐慌，人民币理财和美元理财的价差已经不足以让你把钱放在人民币里了，...往年年初的购汇需求并没有这么多。”一外资行交易员称。

“现在模式跟以前不一样了，以前是升值，后来是稳定，现在是让市场化，干预变少，也不好直接谈什么预期了。”他并称。

中国兴业银行首席经济学家鲁政委周五称，最近人民币贬值加快是市场化改革加快的结果；在资本账户开放的情况下，人民币快速贬值是避免过度消耗外汇储备的最有效手段。

中国央行周四公布数据显示，中国去年外汇储备下降13%至3.33万亿美元，其中12月单月下降额逾千亿元创历史记录。分析人士指出，12月外储下降可能与资本外流规模加大有关，且未来继续下降的概率较大。

中金宏观最新的报告预测2016年底人民币对美元汇率为6.87（之前预测为6.50），较2015年底和8月11日汇改前分别贬值5.8%和10.6%。

中国货币网周四发表两篇特约评论员文章称，人民币对美元中间价呈现贬值态势是应对美元指数走强，中间价将更加市场化。[nB9S14I00F]面对导致人民币汇率异常波动的一些投机炒作势力，央行有能力保持人民币对一篮子货币在合理均衡水平上的基本稳定。

北京时间11:50，人民币兑美元CNY=CFXS即期报6.5887元，上日收报6.5939元，上日尾盘6.5929。今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.5636元，上日中间价为6.5646元。人民币兑美元即期成交额CNYSPTVOL=CFXT为137.56亿美元，上日半日为151.85亿美元。

全球汇市方面，欧元和日圆周五盘初守住稳固涨势，之前在空头回补的推动下上涨，同时避险情绪升温对澳元等商品货币构成打击。

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上，美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.93元, 上日尾盘为6.923元。香港的离岸人民币兑美元即期CNH=D3最新报在6.6838/6.6845元, 上一交易日尾盘报6.6819元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5888。外汇交易中心自1月4日起，每天公布11次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。(完）