人民币汇改需更市场化 勿用传统眼光看待汇率变动--专家

路透上海7月20日 - 中国金融四十人论坛高级研究员管涛表示，经历10年汇改人民币汇率已趋于均衡合理，但汇改仍未有穷期，更为市场化的改革仍是不二选择；未来汇改应继续增强汇率弹性、同时加快培育外汇市场，包括丰富交易产品、扩大交易主体、放松交易限制等，并合理定位大国汇率政策，发挥市场配置资源的决定性作用。

第一财经日报周一刊登对原国家外汇管理局国际收支司司长管涛的专访称，随着人民币汇率弹性不断增强，境内各类市场主体应控制好自身汇率敞口风险；美联储加息后，中国会有资本流出压力，但人民币汇率正逐渐呈现资产价格特性，影响汇率走势和跨境资本流动的因素日趋多样化，不能再用传统商品社会的视野看待。

“汇率弹性增加对于抑制套利资本流动有着积极的作用，目前人民币汇率的波动性不论与成熟市场还是新兴市场的货币相比，均处于较低的水平，容易受到资本流动的冲击。”他表示，要抓住当前外汇供求基本平衡、汇率水平基本合理的有利时机，积极推动相关改革。

面对离岸人民币市场快速发展并超过在岸市场的状况，他指出，解决方法在于两个市场互联互通，同时消除体制机制障碍，加快在岸市场的发展；当然随着汇改深入，如何更有效地摆布本外币资产负债和防范利率、汇率等市场风险，也对外汇市场发展提出了高要求。

他并表示，境内银行间市场人民币汇率交易价经常性地触及日间浮动区间的上下限，这也一定程度反映了外汇市场的深度和广度不够，流动性不足的问题。下一步，应该从丰富交易产品、扩大交易主体、放松交易限制、完善基础设施、鼓励双向开放等方面，大力发展境内外汇市场。

在如何定位汇率政策方面，管涛认为，中国应对内平衡优先，将汇率政策作为次要政策，将其还原为政策工具而非目标。中国应无惧其他经济体政策调整的溢出效应冲击，也不必担心海外不会增加配置人民币资产。在央行淡出外汇市场常态干预的同时，汇率政策应该被善意地忽视。

“汇率也不能包治百病，甚至不能起到决定性作用，要处理好市场和政府的关系，相信却不能迷信市场。”他说。

他指出，要发挥市场配置资源的决定性作用，加快外汇市场发展和推进资本账户开放，进一步完善人民币汇率市场化形成机制；同时也要加快建立健全逆周期调节的宏观审慎框架下的外债和资本流动管理体系，不断提高透明度，减少信息不对称，提高市场有效性；央行还应保留对外汇市场异常波动的干预权利，维护外汇市场的稳定运行。

管涛还提到，固定或者僵化的汇率安排容易受到资本流动的冲击。随着人民币汇率弹性不断增强，人民币汇率有涨有跌就会成为经常性状态，各界不必过度解读，也不要过度反应。境内各类市场主体应该控制好自身的汇率敞口风险，对外适度举债，并恰当运用合适的金融工具管理好敞口风险。

面对贸易顺差和外汇市场的供求关系出现背离现象，他认为，人民币汇率正逐渐呈现资产价格特性，影响汇率走势和跨境资本流动的因素日趋多样化、复杂化。这突出表现为国内外汇市场运行呈现多重均衡状态，即在给定的基本面情况下，受市场预期影响，市场既可能外汇供大于求，也可能外汇供不应求。

“我们不能再用传统商品社会的视野看待和观察外汇市场的变化，进而分析、预测人民币汇率的走势，”他说，未来，非交易、非流量尤其是市场预期因素对市场预期的影响会越来越大，而且市场预期自身也是善变的，波动很大；而从长远来看，如果央行退出外汇市场干预，贸易顺差、资本项目流出将是必然的。（完）

(发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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