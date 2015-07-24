中国国务院：扩大人民币汇率浮动区间 保持其在合理均衡水平基本稳定

路透北京7月24日 - 为应对经济下行压力稳定外贸，中国国务院办公厅发布关于促进进出口稳定增长的若干意见，明确指出完善人民币汇率市场化形成机制，扩大人民币汇率双向浮动区间，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

中国政府网周五发布的文件称，进一步提高跨境贸易人民币结算的便利化水平，扩大结算规模。研究推出更多避险产品，帮助企业规避汇率风险，减少汇兑损失。

坚决清理和规范进出口环节收费，加大出口信用保险支持力度，加快推进外贸新型商业模式发展，继续加强进口工作以及进一步提高贸易便利化水平，切实改善融资服务。

意见要求，进一步扩大短期出口信用保险规模，加大对中小微企业及新兴市场开拓的支持力度。实现大型成套设备出口融资保险应保尽保，进一步简化程序。

抓紧启动扩大市场采购贸易方式试点工作，将江苏海门叠石桥国际家纺城、浙江海宁皮革城列入试点范围。制订支持外贸综合服务企业发展的政策措施。2015年底前提出进一步扩大相关试点范围和推广外贸新型商业模式的方案，于2016年初开始实施。

扩大优惠利率进口信贷覆盖面，将《鼓励进口技术和产品目录》纳入支持范围。2015年7月底前调整出台《鼓励进口技术和产品目录》，相应调整进口贴息政策支持范围，促进国内产业升级。

完善消费品进口相关政策，对部分国内需求较大的日用消费品开展降低进口关税试点，适度增设口岸进境免税店，合理扩大免税品种，增加一定数量的免税购物额，丰富国内消费者购物选择。

在改善融资服务方面，意见明确要加大对有订单、有效益企业的融资支持。鼓励采取银团贷款、混合贷款、项目融资等方式支持企业开拓国际市场，开展国际产能合作，推动中国装备“走出去”。

支持金融机构开展出口退税账户托管贷款等融资业务。鼓励商业银行按照风险可控、商业可持续原则开展出口信用保险保单融资业务。大力拓展外汇储备委托贷款平台业务，继续扩大外汇储备委托贷款规模和覆盖范围，进一步推进外汇储备多元化运用。在宏观和微观审慎管理框架下，稳步放宽境内企业人民币境外债务融资，进一步便利跨国企业开展人民币双向资金池业务。

意见同时明确了国务院相关部门对政策的分工和具体落实责任。

尽管中国上半年GDP增幅维持在7%的年初目标上，但经济下行压力仍然较大。拉动经济的三大需求仍保持在低位，其中上半年出口微增0.9%，进口下降15.5%。（完）

参看细节，请点击中国政府网 here

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。