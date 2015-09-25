短期人民币汇率可能有超调 但长期会向均衡值靠拢--人行官员（更新版）

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路透上海9月25日 - 中国人民银行调查统计司司长盛松成周五表示，人民币汇率不具备持续贬值的基础，短期人民币汇率可能有超调，但长期会向均衡值靠拢；而中国利率市场化改革还可加大力度，宏观调控政策也还有很大空间。

他在上海出席2015年中国金融创新论坛时并指出，短期内即使人民币有贬值压力，贬值幅度不会太大，中国对国际长期资金的吸引力依然存在；而在利率回落期启动汇改，正当其时。

他谈到，金融市场波动与资本账下开放没有直接联系；中国金融业监管已不能适应混业经营的需要，金融改革时间若过长，成本会更大。

盛松成称，目前银行理财产品已突破20万亿元人民币，其中表外理财超过14万亿元，很多短期资金成为国内游资，在各金融市场寻找套利机会，也成为这一轮股市暴涨暴跌的重要推动力，而由于分业监管，很难形成监管合力。

他认为，金融市场化改革经常伴随着金融市场的大幅波动，国内外历史上都曾这样，其深层次原因往往是金融改革滞后而不是超前，是因为原有的金融形态已不能满足金融市场化发展的要求。

比如中国银行业表外理财等影子银行的产生和发展，本身就是利率自由化的过程，是市场突破利率管制的产物。如果中国存款利率市场化不持续向前推进，影子银行的发展会更加迅速，金融市场也可能更加扭曲。利率市场化改革还可加大力度，存款利率可突破1.5倍上限。

中国央行自8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，其中，金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.75。同时，放开一年期以上（不含一年期）定期存款的利率浮动上限，活期存款以及一年期以下定期存款的利率浮动上限不变，目前其浮动上限为1.5倍。

**不能因短暂贬值而否定本次汇率改革**

盛松成还表示，人民币汇率不存在持续贬值的基础，不能因为人民币短暂贬值而否定这一次汇率改革，目前推进汇率改革正当其时。

他指出，目前的汇率波动和资本流出是外汇市场的短期临时性反应，包括美元加息预期导致投机资金流向美国、中国经济增速放缓及股市波动和利率下降等因素影响，但以上这些因素大多是暂时的，中国对国际资金长期吸引力仍然存在。

此外，最近10年来，中国从未放任人民币升值，多数时候人民币都是被低估的，短期人民币即使有贬值压力，贬值幅度也不会太大。

盛松成并称，目前中国的利率远高于美国，未来中美利差仍然存在，短期内人民币汇率可能超调，但最终会向长期均衡值靠拢。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。随后人民币贬值预期一度加剧，不过在央行强力干预下逐步趋稳。（完）