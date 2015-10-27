客盘购汇遭中资行强力对冲人民币收盘微跌 料维稳以待SDR

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月27日 - 人民币兑美元即期周二微收跌，整体波幅较日前有所收窄，中间价则小升；交易员称，中资行结汇盘最近几日持续做多人民币，对冲客盘购汇需求；预期在SDR（特别提款权）评估结果出来前市场料维稳。 交易员指出，虽然客盘购汇不少，尤其是一些大公司的财务公司都有购汇盘出炉，但完全被中资大行的结汇力量对冲，市场结购汇整体平衡；离岸CNH近期连续偏弱，与在岸汇价价差维持在近400点子左右，这或更体现市场对人民币的整体判断，而境内汇价亦是央行干预下的正常表现，短期这种小幅偏离状态料延续。 “维持区间波动，SDR宣布之前，不会大幅波动，肯定是维稳，...都这么长时间了，不会差这么几天的。”一股份行交易员指出。 交易员指出，最近几天政策性银行的结汇盘很多，基本对冲了客盘购汇力量，不过整体市场的自营交易已经很少，波动也不大，大致运营区间在6.3450-6.3550之间。“政策性银行不计成本结汇，如果没有这部分，人民币最起码到6.38附近去了吧。” 中国证券报周二报导引述专家称，中国“十三五”(2016-2020年)有望完善中央银行利率调控体系，加强对市场预期的引导，强化价格型调控和传导机制，进一步完善人民币汇率形成机制，完善金融监管。 全球汇市方面，美元周二微跌，大多数亚洲货币小幅反弹，美联储今日稍晚将开始召开为期两天的政策会议，市场情绪谨慎。令人失望的美国楼市数据削弱了人们对美联储今年升息的押注。 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3530。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3532 6.3529 0.00% 中间价 6.3494 6.3549 0.09% 成交额 208.56亿美元 200亿美元
日内波动幅度(pips) 77 日高6.34 日低6.3538 61 今年以来升贬幅度 -2.35% 2005年汇改以来升贬幅度 30.27% 1年期美元/人民币掉期 +1,100 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.3889 6.388 一年期NDF 6.537 6.5335
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 李文科/张金栋; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。