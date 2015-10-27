客盘购汇遭中资行强力对冲人民币收盘微跌 料维稳以待SDR

路透北京10月27日 - 人民币兑美元即期周二微收跌，整体波幅较日前有所收窄，中间价则小升；交易员称，中资行结汇盘最近几日持续做多人民币，对冲客盘购汇需求；预期在SDR（特别提款权）评估结果出来前市场料维稳。 交易员指出，虽然客盘购汇不少，尤其是一些大公司的财务公司都有购汇盘出炉，但完全被中资大行的结汇力量对冲，市场结购汇整体平衡；离岸CNH近期连续偏弱，与在岸汇价价差维持在近400点子左右，这或更体现市场对人民币的整体判断，而境内汇价亦是央行干预下的正常表现，短期这种小幅偏离状态料延续。 “维持区间波动，SDR宣布之前，不会大幅波动，肯定是维稳，...都这么长时间了，不会差这么几天的。”一股份行交易员指出。 交易员指出，最近几天政策性银行的结汇盘很多，基本对冲了客盘购汇力量，不过整体市场的自营交易已经很少，波动也不大，大致运营区间在6.3450-6.3550之间。“政策性银行不计成本结汇，如果没有这部分，人民币最起码到6.38附近去了吧。” 中国证券报周二报导引述专家称，中国“十三五”(2016-2020年)有望完善中央银行利率调控体系，加强对市场预期的引导，强化价格型调控和传导机制，进一步完善人民币汇率形成机制，完善金融监管。 全球汇市方面，美元周二微跌，大多数亚洲货币小幅反弹，美联储今日稍晚将开始召开为期两天的政策会议，市场情绪谨慎。令人失望的美国楼市数据削弱了人们对美联储今年升息的押注。 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3530。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：