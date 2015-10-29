路透调查：美联储升息前景打击亚币信心 人民币人气由多转空

路透新加坡10月29日 - 周四公布的路透调查显示，过去两周来，投资者对新兴亚洲货币的看法转为悲观，因预期美国今年将会升息，而且市场也担忧全球经济增长低迷。投资者对人民币的看法亦转为偏空。

美联储周三淡化了全球经济面临的不利因素，并保留在12月政策会议上收紧货币政策的可能性。

根据对19位基金经理、外汇交易员和分析师的调查结果，人民币空仓增加。本次调查在周二至周四期间进行。

而10月15日公布的上次调查结果显示，人民币自8月初以来首次出现净多仓，因中国央行在安排人民币贬值后采取措施稳定汇率。

中国央行上周在不到一年的时间里第六次降息，同时还下调了银行存款准备金率，以支撑经济。

第三季中国经济增速降至7%下方，这是全球金融危机以来的头一遭部分原因是投资降温。

马币的人气是亚洲新兴货币中最差的，因市场担心低油价将损害该国的油气业务收入。

台币的空头仓位增加，因台湾第三季经济料为六年来的首次萎缩。台湾主要出口商正在感受到中国经济放缓和全球需求低迷的影响。

坡元的空头押注从两周前的五个月低点上升。新加坡9月核心通胀率触及六个月高位，但低迷的全球经济增长还是令通缩担忧挥之不去。制造业产出的降幅也大于预期。

交易所数据显示，菲律宾披索空头部位估计已增加了一倍，因外国投资者在过去的16周中一直卖超菲律宾股票。

韩元空头部位略有增加，市场对韩国外汇当局可能干预市场阻止韩元大幅升值保持警惕。

印度卢比的市场人气接近中性。上次调查显示，卢比多头部位为4月中旬以来最高，得益于债市的资金流入。

印尼卢比空头部位上升。印尼央行的官员表示，该央行将在11月17日的会议上评估是否有调整利率的空间。

印尼已经宣布了一系列经济刺激举措，但央行仍不愿降息，因担心通胀压力和资本外流的风险。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

10月29日 0.09 0.18 0.49 0.43 0.52 -0.09 0.94 0.43 0.71

10月15日 -0.08 0.03 0.13 0.15 0.34 -0.31 0.67 0.22 0.60

10月 1日 0.13 1.01 1.20 1.35 1.04 0.11 1.71 0.68 1.20

9月17日 0.26 0.60 0.62 1.27 0.73 0.27 1.48 0.54 1.00

9月 3日 0.62 1.09 1.31 1.45 1.15 0.66 1.96 0.86 1.51

8月20日 0.91 1.56 1.50 1.55 1.58 0.75 2.21 1.04 1.86

8月 6日 -0.15 1.27 1.19 1.16 0.91 0.11 1.82 0.84 1.40

7月23日 -0.50 1.32 0.97 0.69 0.70 0.09 1.24 0.52 1.18

7月 9日 -0.13 1.09 0.38 0.78 0.56 -0.06 1.33 0.37 0.80

6月25日 -0.70 0.29 0.22 0.80 0.11 -0.26 1.10 0.30 0.57

6月11日 -0.47 0.77 0.61 1.12 0.48 0.05 1.39 0.43 0.69 (完)