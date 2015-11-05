人民币收创一周新低 美指走强加剧人民币贬值压力

路透北京/上海11月5日 - 人民币兑美元即周四收跌逾100点子至一周低点，中间价则三连跌。交易员称，美元指数.DXY创三个月新高，加剧人民币贬值压力；但客盘亦忌惮央行干预，并不敢贸然强势做空人民币，日内成交继续小幅萎缩。

他们并指出，因在岸有央行适度干预，今日跌势明显不及离岸，两地价差再度扩至200点子左右。若价差进一步拉大，不排除央行出手干预离岸的可能，因此离岸人民币空头表现亦相对谨慎。短期在岸汇价料维持区间波动，走出趋势性方向几率极小。

“境外（美元）往上走，境内想跟，但没有形成趋势，也顾虑境内会出现不可测的因素，...只要探测到疑似上头的意志，大家会转向的。”一股份行交易员指出。

亦有交易员指出，现在的中间价和市场波动一定程度是在配合SDR（特别提款权）评估，具体表现为稳中有波动，体现市场上下波动的行情，包括做市商在内的境内参与者还是会去领会央行的意志。

不过，人民币汇率未来走势亦将受到美国货币政策影响。中国财政部副部长朱光耀周四称，目前看美国联邦储备理事会(FED)12月会议有可能启动利率正常化的过程，中国要密切关注。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周四触及三个月高位，因美联储重要官员的讲话表明美联储12月仍可能加息。两年期美债收益率(殖利率) 升至四年半最高水平，与两年期德债收益率 DE2YT=RR 之差扩大至2006年末以来最阔水准，提高了美元对投资者的吸引力。

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3455。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美收盘价、中间，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.3466 6.336 -0.17%

中间价 CNY=SAEC 6.3381 6.3343 -0.06%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 151.63亿美元 163亿美元

日内波动幅度(pips) 81 日高6.3393 日低6.3474

今年以来升贬幅度 -2.25%

2005年汇改以来升贬幅度 30.41%

1年期美元/人民币掉期 +1,070

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH= 6.3673 6.3522

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.5195 6.5025

R=>

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）