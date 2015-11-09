人民币缩量收创近一个半月新低 因外贸欠佳及美加息预期

路透北京11月9日 - 人民币兑美元即期周一收创近一个半月新低，成交继续萎缩；中间价亦延续上周跌势。交易员指出，受美国加息预期升温及中国外贸数据欠佳影响，人民币今日续贬，但因有大行结汇阻截，令跌幅收窄。

他们指出，周末公布的外储数据扭转下跌趋势，显示央行对中国外汇局面掌控较好。在美联储加息预期和人民币加入SDR（特别提款权）尘埃落定前，常规数据影响有限；短期内人民币仍将维持6.32-6.37元区间波动。

“cny(在岸)和cnh（离岸）的价差是存在的，然后在岸这边大行又扛着offer，所以行情就不上不下了。”一外资行交易员指出，有大行干预市场，交易情绪偏谨慎。

另有股份行交易员指出，近期交易清淡，一方面由于客盘结售汇的盘子不多；另一方面年底各行的利润指标已完成，交投兴趣不足，而交易量在100-150亿美元之间也属正常。

中国央行周六公布，10月末外汇储备余额环比增113.87亿美元至3.5255万亿美元，终结此前连续五个月跌势。

中国海关周日公布，以美元计价10月出口同比下降6.9%，结束此前三个月降幅逐步收窄之势；10月进口同比下降18.8%，已连续三个月保持双位数跌幅；当月贸易顺差616.4亿美元，创出纪录新高。前期汇率贬值的刺激已成过眼云烟。

全球汇市方面，美元兑欧元周一小跌，脱离六个半月高位，投资者对美国公布强劲就业数据后的美元涨势进行获利了结，该数据增强了市场对美联储12月可能加息的押注。

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3601。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 CNY=CFXS 收盘价、中间价 CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.3622 6.353 -0.14%

中间价 CNY=SAEC 6.3578 6.3459 -0.19%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 122.29亿美元 136.8亿美元

日内波动幅度(pips) 96 日高6.3582 日低6.3678

今年以来升贬幅度 -2.49%

2005年汇改以来升贬幅度 30.09%

1年期美元/人民币掉期 +1,175

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH= 6.3919 6.3911

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.545 6.5415

R=>

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）