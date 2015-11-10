人民币微收升结束连三日跌势 通胀数据偏低影响有限

路透北京11月10日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周二微收升结束连三日跌势，并脱离近三周盘中低位，午后成交相对活跃。交易员指出，美元指数涨势放缓，推动人民币微升，而最新公布的中国通胀数据偏低，对汇市影响不明显，市场今日亦未见明显干预迹象。

他们称，人民币中间价虽然六连跌创三周新低，但仍较昨日即期收盘升值，再加上央行行长周小川最新表态亦对人民币汇价有一定支撑；市场短期关注美指及SDR（特别提款权）评估结果。

“最近的数据有好有坏，市场在这个位置，（美元对人民币在）6.4的心理关口压力会比较大。”一外资行交易员称。

另有股份行交易员指出，最近离岸和在岸人民币价差较大，可能刺激套利盘出现，但手段隐蔽；也有交易员认为，在当前央行控制之下，境内外300-400点子的价差套利的利润空间已经很小。

而长远看人民币汇价仍有一定支撑。央行行长周小川最新称，要树立对人民币的信心，推动人民币加入特别提款权（SDR）篮子货币，成为可兑换、可自由使用货币。十三五期末，预计人民币跨境收支占中国全部本外币跨境收支比例超1/3，人民币成为一种国际性货币。

受猪肉和鲜菜等食品价格涨幅回落影响，中国10月CPI同比涨幅降至五个月低点；PPI同比则连续44个月为负值。通缩阴影挥之不去，再加上经济面临下行压力，货币政策料持续宽松，降息降准仍是必要手段。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周二朝着七个月高位逐渐回升，由于市场预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)下个月可能加息，美国公债较其他国家公债收益率差扩大，因而提振了美元。

此外，大多数新兴亚币周二上涨，因美元稍作休整，但全球经济增长疲弱和美国料很快升息可能限制亚币进一步涨势。

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3606。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.3618 6.3622 0.01%

中间价 CNY=SAEC 6.3602 6.3578 -0.04%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 144.15亿美元 122.29亿美元

日内波动幅度(pips) 171 日高6.3522 日低6.3693

今年以来升贬幅度 -2.48%

2005年汇改以来升贬幅度 30.10%

1年期美元/人民币掉期 +1,130

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH= 6.3907 6.3902

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.5445 6.5415

R=>

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）