人民币汇率指数整体稳定 续参考一篮子货币增强弹性--货币网

路透上海2月2日 - 中国货币网特约评论员称，近期人民币汇率走势顺应了市场供求力量变化，1月人民币汇率指数(CFETS)保持在100上下窄幅区间内运行。随着汇率市场化形成机制不断完善，人民币汇率将继续参考一篮子货币增强弹性。

中国货币网周一稍晚刊登特约评论员文章称，从历史实践和未来发展看，以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度是适合中国国情的基本汇率制度。

文章并指出，当前中国经济运行总体平稳，增长速度在世界主要经济体中名列前茅，外汇储备充裕，金融体系稳健，中国有条件也有能力继续保持人民币汇率对一篮子货币基本稳定。

2016年1月29日，CFETS指数为100.15，较上年末微贬0.78%。参考BIS货币篮子和SDR货币篮子的汇率指数分别为101.41和98.09，分别较上年末微贬0.30%和0.76%。三个指数两个略高于100，一个略低于100，较上年末均略有贬值但变化不大，显示1月份人民币汇率指数总体平稳。

从月内走势看，人民币汇率指数指数波动不大。1月上旬CFETS指数由上年末接近101的水平逐步回落至100，中旬有所走升，下旬再次回落至100附近，全月基本都稳定在接近100的水平。参考BIS货币篮子和SDR货币篮子的人民币汇率指数分别在101和98附近徘徊，走势与CFETS指数基本一致。

1月份人民币对欧元和美元汇率分别贬值0.98%和1.30%，对韩元、南非兰特等新兴市场货币汇率升值1%-2%不等。考虑贸易加权因素后，CEFTS指数继续稳定在100附近，人民币汇率对一篮子货币保持基本稳定的效果进一步体现。

周一人民币兑美元即期CNY=CFXS周一窄幅波动近收平。交易员称，尽管美指上周五强势反弹，但因维稳需要今日人民币中间价仅小幅调低。另外，春节临近，不少企业进入假期模式购汇需求减少， 机构交投亦淡静，料节前汇市仍维持稳定。(完)

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