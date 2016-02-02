人民币汇率指数整体稳定 续参考一篮子货币增强弹性--货币网

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海2月2日 - 中国货币网特约评论员称，近期人民币汇率走势顺应了市场供求力量变化，1月人民币汇率指数(CFETS)保持在100上下窄幅区间内运行。随着汇率市场化形成机制不断完善，人民币汇率将继续参考一篮子货币增强弹性。
中国货币网周一稍晚刊登特约评论员文章称，从历史实践和未来发展看，以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度是适合中国国情的基本汇率制度。
文章并指出，当前中国经济运行总体平稳，增长速度在世界主要经济体中名列前茅，外汇储备充裕，金融体系稳健，中国有条件也有能力继续保持人民币汇率对一篮子货币基本稳定。
2016年1月29日，CFETS指数为100.15，较上年末微贬0.78%。参考BIS货币篮子和SDR货币篮子的汇率指数分别为101.41和98.09，分别较上年末微贬0.30%和0.76%。三个指数两个略高于100，一个略低于100，较上年末均略有贬值但变化不大，显示1月份人民币汇率指数总体平稳。
从月内走势看，人民币汇率指数指数波动不大。1月上旬CFETS指数由上年末接近101的水平逐步回落至100，中旬有所走升，下旬再次回落至100附近，全月基本都稳定在接近100的水平。参考BIS货币篮子和SDR货币篮子的人民币汇率指数分别在101和98附近徘徊，走势与CFETS指数基本一致。
1月份人民币对欧元和美元汇率分别贬值0.98%和1.30%，对韩元、南非兰特等新兴市场货币汇率升值1%-2%不等。考虑贸易加权因素后，CEFTS指数继续稳定在100附近，人民币汇率对一篮子货币保持基本稳定的效果进一步体现。
周一人民币兑美元即期CNY=CFXS周一窄幅波动近收平。交易员称，尽管美指上周五强势反弹，但因维稳需要今日人民币中间价仅小幅调低。另外，春节临近，不少企业进入假期模式购汇需求减少， 机构交投亦淡静，料节前汇市仍维持稳定。(完)
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(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)