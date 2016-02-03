焦点：离岸人民币春节会否遭遇空头突袭？监管层料严阵以待

作者 李文科

路透北京2月3日 - 人民币汇率最近三周都非常稳定，离岸走势亦波澜不惊，但就在距离春节不足一周，离岸人民币在进入2月后突然出现小幅贬值之势，在岸避险需求随之上升，直接推升人民币期权隐含波动率，显示市场的忧虑正在升温。

市场人士指出，虽然中国的监管目标是维持人民币汇率参考一篮子货币的基本稳定，但人民币贬值预期挥之不去，监管层要依靠消耗外储的方式来维稳的做法终究不是长久之计，尤其是境外空头是否会利用春节假期监管空窗期来做空人民币尚悬而未决。

“境外又开始疯狂了，境外的投机分子又进来了，因为春节马上到了，央行就放假了，他们就狂欢了。”国内一银行资深交易员指出。

不过招商银行资产管理部高级分析师刘东亮并不认同，他称，虽然有春节期间境内休假等因素，但离岸市场并不是完全放松，如果汇率波动剧烈，央行仍能采取措施稳定市场。

中国今年春节假期为2月7日至2月13日，主要金融市场均休市。届时央行亦不会出台每日中间价给市场提供指引，市场担心空头势力会利用这一监管空窗期在离岸做空人民币。

为防范大规模资金外流，中国政府近期频出政策，收紧资本流出通道。市场热传境内居民以银联卡大额在香港刷卡买保险无金额上限的灰色地带近日将被“封堵”。中国银联周三声明称，境外保险机构受理境内银联卡属于限制类交易，一直受限于每笔5,000美元刷卡上限，但近期银联发现有部分商户规避此限制类交易规定，要求机构进行规范。

中国大型投行--中金公司近日发布研报称，预计2015年中国资本流出总量约6,680亿美元，四季度流出规模或达2,320亿美元。资本流出的原因包括直接投资净流入的放缓、短期投资的逆转以及出口商结汇意愿的下降等。中国外汇储备1月份可能下降1,000亿美元左右。在当前形势下，中国亟需采取谨慎而又果断的政策应对。

在岸人民币兑美元2015年初至今已累计贬6.4%，2016年至今已经贬值1.3%。离岸人民币年内则一度贬值逾2.8%。

**在岸避险情绪有所升温**

随着人民币汇率在岸市场持续数周走稳，贬值预期已有所缓解，但汇市长期持稳的疑虑难以打消。离岸市场的风吹草动迅速引发市场避险需求升温，离岸人民币周三小幅走弱就推升了境内美元/人民币期权隐含波动率 。

离岸CNH本周再度走弱，与在岸价差周三一度拉大到逾600点子水平，海外无本金交割一年期远期外汇一度跌至自2009年3月以来新低6.9735。分析人士指出，若价差继续扩大，不排除招来监管干预的可能。

“期权波动率飞起来了，因为又开始搞了。现在这波投机分子不再搞即期了，开始搞远期和期权了。”国内银行一交易员指出。

另有外资行交易员也指出，境外做空势力通过春节假期做空离岸人民币不是没有可能，而在岸市场期权波动率周三持续上升，部分期限的波动率甚至创下两周新高，亦显示市场避险情绪正在提升，恐慌的心理在蔓延。

尤其是春节期间还有美国非农等重要数据公布，这增加了人民币汇率的不确定性。但在境内市场，银行和机构能做的都很有限，无非是单方向增持美元头寸。

虽然中国政府坚称中国政策工具箱中有好多政策可以使经济运行在合理区间，但截止目前，中国基本面并没有出现明显好转，人民币汇率的贬值预期仍高悬于顶，再加上日本推出“负利率”政策，亦一定程度对人民币汇率产生贬值压力。

招商银行研究报告指出，日本央行负利率政策将加重亚洲货币的贬值压力。人民币汇率将受到美元指数走强和日元贬值的双重夹击，贬值压力难以明显减弱。

由于境内即期市场维稳让贬值压力持续累积，临近春节衍生品市场投机盘逐渐活跃，避险需求亦升温，期权波动率重新升至5.0上方。境内美元/人民币一年期平价期权双边报价为5.325/5.825，6个月期的平价期权报价为5.400/5.900，较上周五均跳升。

**监管层料严阵以待**

不管境外空头如何动作，中国监管层料已严阵以待。按照蒙代尔不可能三角理论，货币政策的主动性、资本的自由流动和汇率稳定，必须牺牲一个方向才可能获得其余两个。而最近中国频出监管政策，以出让部分资本自由流动的空间换取更稳定的汇率走势，但代价可能是消耗外汇储备以及外界对中国经济增长的信心。

不过监管层仍在尽力保持中国庞大的外储规模，同时多措并举维稳人民币即期市场，并以此缓解人民币贬值预期。

“大行一直在长端offer，而掉期点会有人民币贬值预期在里面，相当于把spot的压力带到远端，...对于缓解近期外储减少的压力是有好处的，这种做法也是比较make sense。”华东一银行交易员指出。

市场人士指出，近期大行一直在境内掉期长端融入美元，并在即期市场提供美元流动性，这样的操作一方面令美元对人民币掉期长端点子承压，打压人民币贬值预期，另一方面此举相当于将人民币贬值的预期压力进行展期。更重要的是，监管层此举可以缓解外汇储备下降的压力。

亦有资深业内人士指出，短期人民币汇率不会有太大的动静了，监管层已经把跨境资金的通道整顿了一番，“该紧的全紧了，该掐的全掐了。”

的确，不仅是缓解外储减少压力，从最近一系列中国政府的政策信号来看，目前中国监管层已经把汇率放到重中之重的位置，央行不可能因为春节假期就对汇率撒手不管。

刘东亮在其发布的2016年大类资产配置展望报告中指出，央行有能力在一定阶段内，通过消耗外汇储备来维持汇率的稳定，但央行很难长期强力维稳。

“CNY在年内可能仍有5-7%的贬值空间，CNH的贬值空间可能更大，CNY与CNH的套利机会将不断出现，但央行干预市场会带来一定的波动风险。”报告指出。（完）