人民币中间价定价更趋透明 将续呈现收盘汇率+一篮子货币汇率变化特点

路透北京3月3日 - 中国货币网周四发布特约评论员文章称，人民币汇率指数2月份变动不大，对一篮子货币保持基本稳定，今后人民币中间价将继续呈现“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的特点。分析师指出，这样中间价的可预测性更强，中间价定价更趋透明。

文章指出，2月份人民币中间价与上日收盘之间的日均点差为179个基点，可以发现这种差别主要反映了保持人民币对一篮子货币汇率24小时稳定所要求的人民币对美元双边汇率调整幅度。

也可观察到这种变动与三个货币篮子并非完全对应，说明做市商在中间价报价时可能既考虑了CFETS人民币汇率指数，也参考了BIS和SDR货币篮子的人民币汇率指数，而且在国际市场波动加大时，还有一定的过滤器作用。

“（做市商中间价报价）还是有一定影响的，这样中间价的可预测性更强一些，...至少比以前透明一些。”华东一交易员指出。

文章称，总的看，这些变化与央行行长周小川上周在G20记者招待会上提出的，以市场供求为基础、参考一篮子货币的人民币汇率调节机制是一致的，比较好地兼顾了市场供求指向、保持对一篮子货币基本稳定和稳定市场预期三者之间的关系，

从2月内走势看，人民币汇率指数延续了1月份窄幅波动的态势。2月初CFETS人民币汇率指数回落至100以内，此后虽有升有贬，但基本上都运行在99-100的窄幅区间内，整体变动不大。参考BIS货币篮子和SDR货币篮子的人民币汇率指数也继续保持在101和98附近。

数据显示，2016年2月29日，CFETS人民币汇率指数为99.63，较1月末微贬0.52%；参考BIS货币篮子和SDR货币篮子的人民币汇率指数分别为101.06和98.23，分别较1月末微贬0.35%和微升0.14%。总体来看，三个指数较1月末变动不大，显示2月份人民币对一篮子货币汇率保持了基本稳定。

人民币兑美元即期周四早盘跟随中间价走升，中间价脱离近一个月低点小幅上扬。交易员称，本周中间价弹性明显增强，不过市场行情平稳明显开启“两会维稳行情”，一方面是因为两会即将在下午拉开大幕，按照传统，两会期间汇率一般维持相对稳定状态；另一方面，整体市场风险情绪好转，市场暂时缺乏投注方向。（完）