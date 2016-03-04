随着人民币预期稳定 外汇储备形势也会趋稳定--中国央行副行长

路透北京3月4日 - 中国央行副行长易纲周五表示，随着对人民币预期的稳定，外汇储备的形势也会趋于稳定。总体来讲，外汇储备下降并藏汇于民的结果值得肯定，是有正面意义的，也与预期相符。

证券时报网站并援引身为全国政协委员的易纲称，中国外汇储备去年有所下降，从总体上看，与中国经济所处阶段是相适应的。

“企业和居民在优化资产负债表，没有什么不好，是藏汇于民。藏汇于民就是外汇储备从央行持有转移到企业和家庭等持有。”他称。

他指出，去年外汇储备下降的一大块是企业居民在境内的美元存款增加，2014年增加了1,000多亿，2015年也增加了几百亿；还有一部分是还美元外债，持续了18个月。

中国1月末外汇储备为3.23万亿美元，环比下降995亿美元。去年外汇储备则下降13%，其中12月单月下降额逾千亿美元创历史记录。

此外，易纲还表示，金融监管体制改革还在研究，官方仍在听取意见，哪种方案可能性最大目前还不知道，英国、美国、澳大利亚、日本、俄罗斯等国的经验都可以借鉴。

他强调，这其中一要考虑新体制应对经济危机、金融危机是否坚强有力，能否协调做出决定；二要考虑成本问题、激励机制和信心，权责要一致。银证保体制如何能和世界融合，竞争力和安全性等都需要讨论。（完）