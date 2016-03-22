人民币连两日收跌但跌幅收窄 短期维持相对偏强走势

路透北京/上海3月22日 - 人民币兑美元即期周二连续第二日收跌但跌幅收窄，中间价亦连两日下跌。交易员称，人民币跟随美元指数波动基本成为市场共识，因预期美联储6月前不会加息，美元料整体偏弱，人民币主要跟着美元走，这两天回调在合理范围内，短期人民币料维持偏强走势，维持6.43-6.50元大区间波动。

他们并指出，市场交投活跃，市场价和中间价偏离度较之前略有扩大，但中间价定盘作用明显，走势有一定的自发稳定性，若市场价偏离中间价太多，资金会主动出击修复偏离度。

“这两天CNY跌了点，最近CNY跟美指走，波动也比前几天要大一些，当然如果在6.5上方，则还是偏看多人民币的，如果跌破6.5就是另一个说法了。”一外资行交易员称。

交易员指出，今天美元/人民币掉期交投相对活跃，随着人民币重启偏强走势，大行在远期市场售汇力度明显减少，市场购汇力道相对偏强，推动1年期美元/人民币掉期点明显上涨，最高一度达到850点。

中国财政部副部长朱光耀周二表示，中国经济有稳固的基础，也会继续保持这样稳步的增长；他并称，“我可以负责任地说，中美之间没有汇率调整的秘密协议。”

中国国家外管局综合司和政策法规司司长王允贵周二称，近期外汇跨境流出的压力明显缓解，2月跨境资金净流出较1月减少45%。未来跨境资金流动趋势趋稳，而托宾税是正在研发的工具之一。

全球汇市方面，日圆和瑞郎周二上涨，因比利时机场发生两起爆炸的消息，刺激资金流入传统避险货币和资产。

中国外汇交易中心今日更新的17点人民币兑美元参考汇率为6.4955；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）