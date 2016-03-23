欧元走弱促人民币收跌 布鲁塞尔恐袭案短期影响有限

路透北京3月23日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周三收跌，逆转早盘升势，主因盘中欧元走弱；中间价今日止跌回升。交易员称，受避险资金的支撑，隔夜布鲁塞尔遭恐袭消息并未引发欧元出现大幅下调，因此对人民币汇价短期影响相对有限，不过盘中欧元走弱加上季度末美元配置需求上升，促人民币汇价最终下调。

交易员指出，人民币盯紧中间价基本成共识，但人民币汇率参考一篮子货币以来，盘中人民币汇价对G7货币变动愈加敏感，汇价亦明显出现双向波动的特征，对于短期走势的判断越来越困难。不过市场认为人民币短期偏强概率仍大，因为美元指数仍有回落空间。

“欧元跌了，人民币就往下走了，购汇蛮多的...现在（人民币）跟美元指数，欧元都跟的很近，短期跟G7跟得很近，波动100-200点很正常。”一股份行交易员称。

他并指出，人民币走势关键还看美元指数走势，看起来美元指数走势还是处于回落中，目前不能轻易说是底部，不过中长期看美元今年的强势没有改变。

对于布鲁塞尔遇袭消息的影响，交易员指出，由于受到避险资金的推动，欧元在布鲁塞尔爆炸事件后跌幅有限，英镑则下跌明显，但由于英镑在人民币汇率篮子中的比重较小，因此对人民币短期影响有限，中长期影响仍要继续观察。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周三涨至一周高位，受益于美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员的鹰派言论以及周二布鲁塞尔爆炸案之后的避险需求。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.4969 6.4926 -0.07%

中间价CNY=SAEC 6.4936 6.4971 0.05%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 215.23亿美元 191亿美元

日内波动幅度(pips) 133 日高6.48 日低6.498

47

今年以来升贬幅度 -0.05%

2005年汇改以来升贬幅度 27.39%

一年期美元/人民币掉期 +850

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.5022 6.4935

一年期NDF<CNY1YNDFO 6.6735 6.6565

R=>

中国外汇交易中心今日更新的17点人民币兑美元参考汇率为6.4971；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）