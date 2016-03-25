美指续升致人民币一周跌0.66% 但贬值预期未明显增强

路透北京3月25日 - 人民币兑美元即期周五连续第五日收跌，一周跌幅达0.66%，因美指连五日走升继续打压人民币中间价。交易员指出，人民币与非美货币走势一致，均随美指走升而下跌。市场预期趋稳，大行干预较少，人民币贬值预期未明显升温。

他们并指出，今日成交略有萎缩，或因多家机构多位交易员去武汉参加中国外汇交易中心对年度优秀交易员和交易机构的颁奖，自营盘成交量略降。

“近期的形势和国际比较接轨，人民币和非美货币的走势一致。...离岸和在岸市场的点差不大，央行就不会有太多干预。”一外资行交易员称。

另有外资行交易员表示，连日来即期汇价波幅围绕中间价附近几十个点子，日内并无方向，汇价走势主要由客盘推动，表明央行的调控已现成效。

交易员预期，人民币仍将紧跟美元指数而动，短期看美指仍有走升的可能，据此推断人民币下周或继续有所下调。

全球汇市方面，美元指数本周战绩颇佳，截至周四涨势已持续五日，为近一年来最长升势，周线涨幅料也会超过1%，因多位美联储官员的讲话暗示，今年美国升息次数可能超过市场预期，而投资者也逐渐消化这一前景。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.5154 6.5145 -0.01%

中间价CNY=SAEC 6.5223 6.515 -0.11%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 124.19亿美元 158.24亿美

元

日内波动幅度(pips) 119 日高6.5101 日低6.522

今年以来升贬幅度 -0.33%

2005年汇改以来升贬幅度 27.03%

一年期美元/人民币掉期 +720

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.5244 6.5245

一年期NDF<CNY1YNDFO 6.707 6.707

R=>

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5184；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）