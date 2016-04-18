人民币窄幅震荡微收升 市场偏谨慎客盘亦观望方向

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海/北京4月18日 - 人民币兑美元即期周一窄幅震荡微收涨，中间价因隔夜美指震荡回落而走升。交易员称，虽然人民币中间价出现反弹，但因市场担忧中国经济是否企稳，汇价略弱于中间价，短期料仍难见趋势性升贬走势。
他们并指出，随着市场维持区间双向波动走势时间延续，企业的态度似乎也出现了一定变化，虽然有购汇需求，但和此前积极购汇已逐渐转为用时才出手购汇。
“最近客盘购汇跟以前比挺小的，可能大家也在等待，看看市场方向吧。”一中资行交易员称，“波动不大，自营盘也比较谨慎。”
“中国周六（公布的首季）GDP环比没那么乐观，当然美联储加息也没那么着急，现在是比较纠结，在寻找方向的时期，但区间波动也是一个方式。”一外资行交易员称。
中国国家统计局上周五公布，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，刷新2009年一季度以来最低水平。周六又公布首季GDP环比增长1.1%，创该数据有官方统计以来最低。
中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(15日)的人民币汇率指数为97.38，较前周下跌0.27%，较2014年底下跌2.62%，该指数并连续三周创记录新低。
中国央行行长周小川周六在华盛顿的国际货币基金组织（IMF）IMFC会议上表示，近期外汇市场企稳，人民币对一篮子货币汇率保持了基本稳定。中方有信心识别并及时化解可能的风险，保持中国经济金融稳定。
全球汇市方面，大宗商品货币周一下跌，避险日圆则飙升，之前全球主要产油国未能就冻结产量达成协议，推动油价重启跌势。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.4803 6.4816 0.02%
中间价CNY=SAEC 6.4787 6.4908 0.19%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 169.43亿 173.14亿美
美元 元
日内波动幅度(pips) 55 日高6.4768 日低6.48
23
今年以来升贬幅度 0.21%
2005年汇改以来升贬幅度 27.72%
一年期美元/人民币掉期 +793.5
CNY1Y=CFXS
离岸人民币市场
工具 今日 上日
CNH即期CNH=D3 6.4891 6.4842
一年期NDF<CNY1YNDFO 6.667 6.6573
R=>
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4789；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。