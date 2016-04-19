人民币放量收升 缺乏政策刺激短期汇价料维持区间运行

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周二随中间价放量收高，日内随美指区间波动。交易员称，由于市场缺乏政策刺激，客盘结售汇基本均衡，市场并不认为人民币会脱离6.45-6.50区间，因此在可上可下位置无需着急入场。
他们并指出，美元指数盘中下调，市场交投明显活跃。但大行并未刻意守住某个点位，只要市场价与中间价基本保持稳定即可。
“早上有点购汇，但后来美指跌了，spot重心也慢慢下移，（美元兑人民币）中间价都连续往下开了，大家也没必要买买买了。”一中资行交易员称。
全球汇市方面，大宗商品货币周二上扬，澳元兑美元触及10个月高位，因油价自跌势中企稳提振了冒险意愿。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.4722 6.4803 0.13%
中间价CNY=SAEC 6.47 6.4787 0.13%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 215.56亿美元 169.43亿美元
日内波动幅度(pips) 75 日高6.47 日低6.4775
今年以来升贬幅度 0.33%
2005年汇改以来升贬幅度 27.88%
一年期美元/人民币掉期 +760
CNY1Y=CFXS
离岸人民币市场
工具 今日 上日
CNH即期CNH=D3 6.479 6.4847
一年期NDF<CNY1YNDFO 6.6515 6.6625
R=>
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4723；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽)
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