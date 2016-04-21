中间价大跌促人民币贬百点 近期关注石油等大宗商品回暖

路透北京4月21日 - 人民币兑美元即期周四收贬百点，主因中间价大跌逾200点带动。交易员称，中间价大幅下调刺激购汇盘打压汇价，后自营盘获利了结致人民币跌幅收窄，考虑到美指短期有回升空间，人民币料小幅走弱。

他们指出，今天刚出炉的一季度银行结售汇逆差趋稳，也反映出人民币贬值预期已明显好转，并且人民币汇率的变动已基本不再受贬值预期的影响，而是随一篮子货币而变动。

市场近期关注石油等大宗商品回暖可能对汇市的影响，以及中间价意外大跌可能的政策引导作用。

“（美元兑人民币）中间价这么高是央行故意为之，跟我们的汇率模型相比高了60个点左右。”一股份行交易员称，“这么做可能是对一篮子货币继续慢慢贬值。”

另有股份行交易员表示，监管层对中间价的调整基本与其模型一致，强调汇率制度的一致性；但汇率制度可预测，而汇率方向则不可预测。

另有外资行交易员指出，今天中间价波动跟商品货币上涨有关系，而近期汇市关注的焦点也在石油和大宗商品的价格，商品回暖会对通胀预期有良性影响，亦因此影响经济预期，从而对汇市产生影响。

中国国家外汇管理局周四公布，3月银行结售汇逆差364亿美元，较上月的339亿美元略扩；一季度银行结售汇逆差1,248亿美元。外管局发言人表示，近期中国资金流出压力有明显缓解，未来跨境资金流动还会保持基本稳定。

全球汇市方面，欧元周四持稳，处在1.13美元左右，在欧洲央行政策会议前，投资者调整仓位。外界普遍预期欧洲央行将维持利率在纪录低点不变。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.4793 6.4693 -0.15%

中间价CNY=SAEC 6.4803 6.4579 -0.35%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 215.06亿美元 203.66亿美元

日内波动幅度(pips) 117 日高6.4731 日低6.4848

今年以来升贬幅度 0.22%

2005年汇改以来升贬幅度 27.74%

一年期美元/人民币掉期 +825

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.4845 6.4824

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.6625 6.66

中国外汇交易中心今日更新的17点人民币兑美元参考汇率为6.4789；交易中心自1月4日

起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参

考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）