人民币创逾三周收盘低点 区间波动预期压低短端期权波动率

路透上海/北京4月22日 - 人民币兑美元即期周五创逾三周收盘低点，受中间价续跌至一周低点带动。交易员称，中间价依旧紧跟隔夜美元指数走向，一篮子货币代表的汇率指数继续创出新低，并且有望继续有序贬值，但人民币兑美元则料延续区间双向波动。

他们并指出，客盘购汇不强，客盘结售汇亦基本均衡；随着中国资本外流压力减轻，人民币贬值压力也随之下降，汇率大幅波动概率降低，境内美元/人民币隐含期权波动率小幅下行。

“最近购汇都不强，买不上去，查的很严，...自营盘对这种行情也没办法，纯盯着美元指数操作。”一中资行交易员称。

亦有外资行交易员表示，今日中间价依然偏高，如果人民币兑美元跌破6.50，可能人民币将有更多走弱的压力。

路透计算的人民币CFETS指数周五下跌至97.22，创下纪录新低，较2014年底已累计下跌2.78%。昨日人民币兑美元中间价大幅回调，但汇率指数小幅反弹至两周高点。

而路透终端数据并显示，境内美元/人民币一个月平价期权隐含波动率双边报价为3.350/4.550，创两个半月低点。

中国国家外汇管理局最新统计数据显示，2016年3月，中国外汇市场（不含外币对市场）总计成交10.71万亿元人民币（等值1.65万亿美元），按美元计环比增加65%，主因春节假期影响。其中，银行对客户市场成交环比增加27%，银行间市场成交环增74.7%；即期市场累计成交增长55%，衍生品市场成交增71.8%。

全球汇市方面，日圆兑美元周五下跌逾1%，触及两周半低点，之前有媒体报导称，日本央行正考虑在对金融机构的借贷计划适用负利率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.4930 6.4793 -0.21%

中间价CNY=SAEC 6.4898 6.4803 -0.15%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 202.52亿 215亿美

美元 元

日内波动幅度(pips) 161 日高6.47 日低6.49

85 46

今年以来升贬幅度 0.01%

2005年汇改以来升贬幅度 27.47%

一年期美元/人民币掉期 +788

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.4955 6.4892

一年期NDF<CNY1YNDFO 6.6645 6.6655

R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4926；交易中心自1月4日

起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参

考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）