人民币收盘小幅下跌 美联储议息会议前美指大概率走升

路透北京4月25日 - 人民币兑美元即期周一收盘随中间价下跌，中间价则随美指大幅调低222点至四周新低。交易员称，中间价基本跟随隔夜美指，但市场价和日内美指表现贴合紧密，另外中间价快速下调后，市场价持续强于中间价，客盘与自营盘结汇需求上升。

他们并指出，本周三美联储议息会议结束前，美指将大概率走升，但市场预计美联储声明仍将偏鸽派，会议结束后美指将回调。从技术角度看，短期人民币汇价将继续随美指反向波动。

“近期汇价都在（美元）中间价之下折价交易，自营在高位想止损，客户在高位还是结汇为主，目前市场心态还是逢高结汇为主。”一中资行交易员称。

他并表示，这并非因为市场预期人民币会升值，而是相信央行的掌控能力，“外贸企业还是有结汇的实需，并且购汇还是想逢低买。当然如果人民币连续贬值一段时间，大家的心态可能有变化。”

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(22日)的人民币汇率指数为97.22，较前周下跌0.16%，较2014年底下跌2.78%，该指数并连续四周创记录新低。

而根据路透计算的周一人民币CFETS指数则小幅反弹至97.31的一周新高，因人民币对欧元、日圆出现较大升幅，直接抵消了人民币兑美元的贬值幅度。

全球汇市方面，日圆周一自上周稍晚跌势中反弹，投资者关注焦点转向日本央行本周会议。很多人预期日本央行将进一步放松货币政策，以遏制日圆升势。截至上周二的一周，对于日圆进一步走强的押注触及纪录高位，而美元部位逾一年来首次转为净空头。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.4969 6.4930 -0.06%

中间价CNY=SAEC 6.512 6.4898 -0.34%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 208.3亿美元 203亿美元

日内波动幅度(pips) 160 日高6.494 日低6.51

今年以来升贬幅度 -0.05%

2005年汇改以来升贬幅度 27.39%

一年期美元/人民币掉期 +783

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.5072 6.5065

一年期NDF<CNY1YNDFO 6.6875 6.678

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中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5013；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）