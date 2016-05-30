（更正）人民币汇率三个篮子指数上周均小幅回落

(内文第二段“较前周分别回落2.44%和0.04%”有误，更正为“较前周分别回落0.24%和0.04%”)

路透北京5月30日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(27日)的CFETS人民币汇率指数较前周下调0.15%至97.20，较2014年底仍下跌2.80%；5月20日当周为97.35。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为98.43和96.35，较前周分别回落0.24%和0.04%，较2014年底则分别下滑1.57%和3.65%。

上周人民币兑美元跌0.25%，为连四周下跌，而美元指数则轻微回升0.02%，升幅较前周的0.76%明显收窄；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌5.15%，而美元指数累计上涨5.5%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

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