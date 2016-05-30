（更正）人民币汇率三个篮子指数上周均小幅回落

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
(内文第二段“较前周分别回落2.44%和0.04%”有误，更正为“较前周分别回落0.24%和0.04%”)
路透北京5月30日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(27日)的CFETS人民币汇率指数较前周下调0.15%至97.20，较2014年底仍下跌2.80%；5月20日当周为97.35。
CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为98.43和96.35，较前周分别回落0.24%和0.04%，较2014年底则分别下滑1.57%和3.65%。
上周人民币兑美元跌0.25%，为连四周下跌，而美元指数则轻微回升0.02%，升幅较前周的0.76%明显收窄；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌5.15%，而美元指数累计上涨5.5%。
2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）
参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn
(发稿 孙琦子; 审校 吴云凌)
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