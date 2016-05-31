人民币不存在“深蹲”基础 汇率市场化改革不会退后--人民日报

消息人士称三胞集团发起娱乐业并购基金 规模为4.35亿美元
路透香港1月18日 - 两名消息人士称，中国大型企业三胞集团正在发起一个规模为30亿元人民币(4.35亿美元)的基金，用于收购最多150家国内电影院线，押注中国蓬勃增长的电影市场。
路透北京5月31日 - 中国人民日报海外版周二报导称，中国汇率市场化改革不会退后，同时在中国经济加速升级、长期向好的趋势之下，未来人民币在市场中仍将坚挺，不存在“深蹲”基础。
报导援引国际经济交流中心副研究员张焕波称，过去几年中人民币兑美元等货币积累了较大的升幅，在汇率市场化形成机制下，人民币“跌多涨少”是向均衡汇率回归的一个过程。此外，在世界经济复苏形势不明朗的背景下，美联储加息也给人民币走势带来了一定的外部冲击。
他并称，需要指出的是，任何一个国家都不会放任本国货币无序波动，因此中国进行适当管理本是无可厚非的，这不能简单和‘放弃市场化改革’画等号。可以说，观察汇率政策和看待人民币汇率波动本身一样，都要客观全面，不能只顾一头。
报导称，经济支持货币坚挺，虽然中国经济完全实现转型需要一个过程，但是中国经济增长速度由“高速”下降至“中高速”后，进一步大幅下降的可能性非常小，这些都决定了人民币汇率在市场规律下不存在“深蹲”的基础。
张焕波表示，中国经济已经发展到了资本‘走出去’的阶段。未来，随着‘一带一路’、国际产能合作的推进以及人民币离岸市场的不断完善，全球对于人民币的需求将会持续上升，人民币在长期无疑仍是坚挺货币。
中国人民币兑美元即期CNY=CFXS周一放量大贬并跌破6.58关口，收创四个半月新低，中间价更调低近300点刷新逾五年低点，因美联储加息预期升温。不过交易员指出，市场情绪并未因汇价大幅贬值而恐慌，亦未见大行出手维稳，在6.58附近市场自发出清。（完）
(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
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