人民币不存在“深蹲”基础 汇率市场化改革不会退后--人民日报

路透北京5月31日 - 中国人民日报海外版周二报导称，中国汇率市场化改革不会退后，同时在中国经济加速升级、长期向好的趋势之下，未来人民币在市场中仍将坚挺，不存在“深蹲”基础。

报导援引国际经济交流中心副研究员张焕波称，过去几年中人民币兑美元等货币积累了较大的升幅，在汇率市场化形成机制下，人民币“跌多涨少”是向均衡汇率回归的一个过程。此外，在世界经济复苏形势不明朗的背景下，美联储加息也给人民币走势带来了一定的外部冲击。

他并称，需要指出的是，任何一个国家都不会放任本国货币无序波动，因此中国进行适当管理本是无可厚非的，这不能简单和‘放弃市场化改革’画等号。可以说，观察汇率政策和看待人民币汇率波动本身一样，都要客观全面，不能只顾一头。

报导称，经济支持货币坚挺，虽然中国经济完全实现转型需要一个过程，但是中国经济增长速度由“高速”下降至“中高速”后，进一步大幅下降的可能性非常小，这些都决定了人民币汇率在市场规律下不存在“深蹲”的基础。

张焕波表示，中国经济已经发展到了资本‘走出去’的阶段。未来，随着‘一带一路’、国际产能合作的推进以及人民币离岸市场的不断完善，全球对于人民币的需求将会持续上升，人民币在长期无疑仍是坚挺货币。

中国人民币兑美元即期CNY=CFXS周一放量大贬并跌破6.58关口，收创四个半月新低，中间价更调低近300点刷新逾五年低点，因美联储加息预期升温。不过交易员指出，市场情绪并未因汇价大幅贬值而恐慌，亦未见大行出手维稳，在6.58附近市场自发出清。（完）