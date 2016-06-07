5月人民币中间价形成机制的规则性和透明度显着提高--货币网

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海6月7日 - 中国货币网周二发布特约评论员文章称，5月份以来尽管受外部因素影响人民币对美元双边汇率有所贬值，但市场预期仍保持了相对稳定，人民币汇率根据市场供求变化自发调节、双向浮动特征更加明显，外汇市场运行总体较为平稳。
文章并指出，春节以来人民币兑美元汇率中间价变化与“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的形成机制高度相符，中间价形成机制的规则性和透明度显着提高，在提高央行汇率政策可信度、稳定市场预期等方面发挥了重要作用。
5月美联储加息预期再度升温，月美元指数由跌转升，全月上涨3.0%，按照“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的形成机制，人民币兑美元汇率中间价有所贬值。而5月三个人民币汇率指数两升一贬，显示人民币对一篮子货币汇率继续保持基本稳定。
但由于近期其他新兴市场货币受美联储加息预期升温影响更大，对美元跌幅大多超过2%，明显高于人民币对美元1.5%的贬值幅度，人民币对主要新兴市场货币反而有所升值，导致CFETS指数和BIS指数偏向升值方向，而SDR指数继续小幅贬值。
货币网公布的数据显示，5月31日，CFETS人民币汇率指数为97.15，较4月末升值0.03%；参考BIS货币篮子和SDR货币篮子的人民币汇率指数分别为98.44和96.21，分别较4月末升值0.39%和贬值0.86%。（完）
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(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。