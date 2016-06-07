5月人民币中间价形成机制的规则性和透明度显着提高--货币网

路透上海6月7日 - 中国货币网周二发布特约评论员文章称，5月份以来尽管受外部因素影响人民币对美元双边汇率有所贬值，但市场预期仍保持了相对稳定，人民币汇率根据市场供求变化自发调节、双向浮动特征更加明显，外汇市场运行总体较为平稳。

文章并指出，春节以来人民币兑美元汇率中间价变化与“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的形成机制高度相符，中间价形成机制的规则性和透明度显着提高，在提高央行汇率政策可信度、稳定市场预期等方面发挥了重要作用。

5月美联储加息预期再度升温，月美元指数由跌转升，全月上涨3.0%，按照“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的形成机制，人民币兑美元汇率中间价有所贬值。而5月三个人民币汇率指数两升一贬，显示人民币对一篮子货币汇率继续保持基本稳定。

但由于近期其他新兴市场货币受美联储加息预期升温影响更大，对美元跌幅大多超过2%，明显高于人民币对美元1.5%的贬值幅度，人民币对主要新兴市场货币反而有所升值，导致CFETS指数和BIS指数偏向升值方向，而SDR指数继续小幅贬值。

货币网公布的数据显示，5月31日，CFETS人民币汇率指数为97.15，较4月末升值0.03%；参考BIS货币篮子和SDR货币篮子的人民币汇率指数分别为98.44和96.21，分别较4月末升值0.39%和贬值0.86%。（完）

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