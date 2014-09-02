汇兑损失拖累航空业业绩 下半年或因人民币升值改善--中债资信

关注英镑、特朗普税改和黄金--FXTM富拓
若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
路透香港9月2日 - 中债资信评估公司周二称，上半年航油价格同比基本持平，但人民币兑美元汇率贬值，汇兑损失大幅拖累中国航空业业绩表现；预计短期内航油价格将保持高位震荡，人民币有望重拾升值趋势，下半年航空业绩或将改善。
该公司发布的报告指出，二季度航油价格与去年同期基本持平，航油成本压力基本可控，预计未来航油价格将在7,000元人民币/吨上下高位震荡。不过今年以来，人民币兑美元汇率CNY=CFXS一改前期的升值预期转向贬值，航空业出现汇兑损失，拖累行业经营业绩表现。
中国三大航空公司--国航(0753.HK)(601111.SS)、南航(1055.HK)(600029.SS)和东航(0670.HK)(600115.SS)近日公布的中期业绩均大幅下滑，主因之一是本币大幅贬值带来汇兑净损失。
其中，国航实现净利润4.74亿元，同比下降57.60%；南航则为亏损10.1亿元，同比下降437.09%；东航净利润1,400万元，同比下降97.76%。
中债资信认为，今年以来，人民币兑美元贬值约1%，国内航空公司因背负大量美元负债，财务费用对人民币兑美元汇率和美元利息敏感度很高，特别是三大航空公司美元负债占全部债务的比重超过70%，人民币贬值对其带来大量的汇兑损失。
报告预计，今年上半年，全行业实现汇兑损益达-27亿元，与去年同期的41亿元相比大幅下降，拖累行业业绩表现。目前人民币兑美元汇率出现回升态势，预计下半年随着国内经济的企稳，人民币有望重拾升值趋势，下半年航空业业绩或将改善。
2013年国内三大航空公司对汇率变动的敏感度
企业名称 国航股份 南航股份 东航股份
全部债务（亿元） 1,116.01 937.44 793.78
美元债务占比 70.07% 84.00% 73.51%
美元债务（亿元） 781.97 787 583.49
人民币升值1%对利润总额影响（亿元） 7.82 7.87 5.83
(资料来源：公司年报，中债资信整理)
（完）
(发稿 赵红梅; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
路透香港4月27日 - 法国外贸银行（Natixis）周四预测，今年首季中国资本外流为952亿美元，比上季的2,016亿美元大幅减少近53%；3月美元资金再次转为流出，而人民币流出接近上月水平。
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。