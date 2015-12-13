中国推出新的汇率指数 避免市场过于关注人民币/美元

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月12日 - 中国已经开始发布人民币兑一篮子货币汇率，意在让投资人不要只专注于人民币兑美元的汇率波动。
近几个月人民币对美元贬值，主要压力来自市场对于中国经济成长放缓感到不安，以及美国料将升息。
中国外汇交易中心周五晚间宣布，已经推出一新的人民币贸易加权汇率指数，11月30日该指数报在102.93，较2014年底上升2.93%，同期人民币兑美元下跌3%。
中国外汇交易中心在声明中说，此举是“为便于市场从不同角度观察人民币有效汇率的变化情况”。
中国货币网以及中国人民银行网站上刊登的评论员文章指出，“人民币汇率不应仅以美元为参考，也要参考一篮子货币。”
中国官员已经呼吁投资者在判断人民币汇率时参考一篮子货币，而不是仅参考美元，以缓解市场对人民币疲势的担忧。中国官员指出，美元兑主要货币上涨，向市场发出人民币疲弱并非不同寻常的信号。
有分析师认为，此举显示出中国央行有意将人民币汇率逐步转向一篮子货币体系，但也有人不同意此看法。
汇丰分析师在研究报告中称，“这不应看成中国央行正式的政策转变，例如像新加坡金管局一样采取特定的货币篮汇率机制。 ”
人民币兑美元即期CNY=CFXS周五收盘大跌逾175点子，创逾四年新低，中间价亦连五日下跌续刷新逾四年低点。这令交易员猜测，当局会允许人民币汇率下跌多少。(完)
(翻译 张明钧/杜明霞/张荻； 审校 徐文焰/王颖)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。