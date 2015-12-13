中国推出新的汇率指数 避免市场过于关注人民币/美元

路透北京12月12日 - 中国已经开始发布人民币兑一篮子货币汇率，意在让投资人不要只专注于人民币兑美元的汇率波动。

近几个月人民币对美元贬值，主要压力来自市场对于中国经济成长放缓感到不安，以及美国料将升息。

中国外汇交易中心周五晚间宣布，已经推出一新的人民币贸易加权汇率指数，11月30日该指数报在102.93，较2014年底上升2.93%，同期人民币兑美元下跌3%。

中国外汇交易中心在声明中说，此举是“为便于市场从不同角度观察人民币有效汇率的变化情况”。

中国货币网以及中国人民银行网站上刊登的评论员文章指出，“人民币汇率不应仅以美元为参考，也要参考一篮子货币。”

中国官员已经呼吁投资者在判断人民币汇率时参考一篮子货币，而不是仅参考美元，以缓解市场对人民币疲势的担忧。中国官员指出，美元兑主要货币上涨，向市场发出人民币疲弱并非不同寻常的信号。

有分析师认为，此举显示出中国央行有意将人民币汇率逐步转向一篮子货币体系，但也有人不同意此看法。

汇丰分析师在研究报告中称，“这不应看成中国央行正式的政策转变，例如像新加坡金管局一样采取特定的货币篮汇率机制。 ”

人民币兑美元即期CNY=CFXS周五收盘大跌逾175点子，创逾四年新低，中间价亦连五日下跌续刷新逾四年低点。这令交易员猜测，当局会允许人民币汇率下跌多少。(完)