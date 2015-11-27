背景资料：多数机构看贬2016年人民币汇率 境内机构看法则相对温和

路透上海11月27日 - 11月30日人民币纳入SDR（特别提款权）评估在即，市场普遍认为人民币入篮几成定局，预计助力人民币汇率短期持稳。但多数机构认为2016年人民币汇率持续贬值的概率较大，境内机构预测的贬值幅度则较境外机构更温和，认为渐进式贬值更可行。

不过，机构普遍认为，中长期来看，全球市场对人民币资产的多元化选择将使人民币受益，人民币作为储备货币使用的增加亦将为人民币中长期提供支撑。

路透调查显示，最近一周多数新兴亚洲货币的人气改善，因预计美联储下月升息之后，2016年料将只是缓慢升息。据周二至周四对19名基金经理、外汇交易员和分析师的调查显示，人民币空头部位处于三个月高点。

境内人民币兑美元即期周五盘中报6.3938元，较上日走跌。

以下是路透整理的主要机构对2016年人民币汇率走势的预测：

**境外机构观点**

--高盛11月全球市场展望的报告指出，2016年美元/人民币汇率为6.60；2017-2019年美元兑人民币汇率6.8。

--东京三菱日联银行认为，今年年底前人民币汇率将维持在6.40附近，预计明年人民币汇率将可能以6.40-6.50为中枢，极限波动价格估计在6.65附近。

东京三菱日联银行中国首席金融市场分析师李刘阳称，当前人民币贬值预期一直存在，且实需购汇需求亦持续存在，且企业等私人部门有持续去美元化的操作，但仍需考虑央行的态度，投机购汇将持续减少，崩盘式贬值可能性不大，更多的是渐进式贬值。

--摩根大通预计，2016年美元/人民币汇率在6.70,截止2016年年中，美元指数将上升4%。

摩根大通报告称，2016年，新兴国家兑美元汇率料持续贬值，但贬值幅度弱于今年。亚洲新兴市场表现承压，因为人民币贬值会拖累该区域的货币。

--PIMCO（美国太平洋投资管理公司）表示，2016年美元/人民币汇率重估至6.8。

该公司今年9月的报告称，中国的经济增长模型正在由依靠大规模贸易顺差和封闭的资本账户，转向依靠内需并开放资本市场。当前中国经济体面临着房地产泡沫破裂、资产价格崩盘、出口下滑和过度依赖影子银行的挑战。热钱流出中国之际，中国央行也在动用外汇储备来防止人民币汇率不受控制的贬值。

--瑞银预估，美元兑人民币未来3、6及12个月的目标价分别在6.5、6.6和6.8。

报告称，抛开SDR结果不论，我们维持对人民币兑美元的谨慎观点。在美国经济强健的支持下，美联储可能会在12月展开2006年来首次加息。相反，中国央行预料还将继续降息，以提振放缓的经济。

--野村证券预测，2016年底美元兑人民币汇率为6.75。

长期来看，人民币资产纳入，全球市场对资产的多元化选择将使人民币受益，不过面对诸多短期挑战，2016年人民币很可能对美元贬值。我们预测到2016年底美元兑人民币的汇率为6.75。

**境内机构观点**

境内投行和券商对于2016年人民币汇率亦较多持贬值态度，但贬值幅度普遍小于境外机构。

--中金公司11月中旬的报告称，维持2016年底人民币兑美元汇率预测保持6.5不变。

报告指出，加入篮子对人民币汇率的短期影响尚不明朗，但在中期是一个确定的升值因素。短期市场可能因此振奋，在预期充分的情况下，也可能转化为短期走弱的的压力。中期，作为储备货币使用的增加将为人民币提供一个支撑。

--招商证券预计，2016年人民币兑美元汇率波动性将显着提升，不认为人民币汇率存在大幅贬值的基础，波动的中枢为6.4、波幅为3%。

招商证券宏观研究主管谢亚轩认为，汇改之后，汇率波动幅度加大，贬值压力上升。这固然有国内经济基本面的因素，但这也有发达国家货币政策外溢作用的影响。需要关注美欧央行经济货币政策分化对美元的影响，如果美元继续走强，将给人民币带来压力；反之，如果美元走势出现缓和，人民币汇率的贬值压力也将下降。加入SDR将会在中长期对人民币汇率产生影响。

--招商银行认为，2016年人民币贬值只是时间问题，贬值幅度将取决于经济能否企稳。

招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮认为，在美元强势周期背景下，利差已经开始驱动汇率，人民币贬值压力很难消退，在2016年出现贬值可能只是具体时点问题，而中国经济能否企稳，将决定贬值预期在多大程度上得到兑现。

当然人民币继续保持坚挺的可能性也是有的，但这样做代价将会很大，除了消耗外汇储备外，经济企稳的时点将会推迟。

--平安证券预计，2016年人民币汇率大概率将延续走贬的趋势。

报告指出，短期来看人民币汇率依然存在贬值压力，但央行将通过多种渠道维持人民币汇率的稳定。但中期来看，经济增速探底的过程若未结束，人民币汇率缓慢贬值的趋势也不会结束；而在此期间，央行的介入和干预在中期无法扭转汇率的走势，但将使得贬值的走势更为渐进和可控。

长期来看，经济增长是影响人民币汇率走势的决定性因素。人民币兑美元汇率何时止跌回升，则最终取决于中国经济增长何时企稳复苏，取决于中国下一步改革开放的进程和结构性调整的成效。（完）