调查：人民币兑美元2016年料仅贬值2% 到12月底时料为6.70

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透1月7日 - 路透对外汇策略师的访查显示，中国人民币今年料仅贬值2%，时值中国央行下调人民币兑美元中间价，美元则因美国利率上升预期而上涨。
路透此次访查的逾50位策略师中，约有三分之二是在本周稍早、周四人民币中间价出炉之前受访的。
中国人民银行周四将人民币兑美元中间价CNY=SAEC设为6.5646，创2011年3月来最低，且较上日中间价下滑0.5%，令市场颇感意外。
虽然出现最新一轮贬值走势，但中国决策者不断重申人民币没有持续贬值的基础，这可能是多数预测者不愿预测人民币未来更加疲软的原因。
Rabobank的预测最为激进，预计人民币兑美元在一年后将来到7.60。预计人民币大幅下跌的银行大多为欧洲或美国的银行业者。
在2016年头四个交易日中，在官方汇率中间价下调的引导下，人民币兑美元已下跌逾1%，对澳元AUD=、马来西亚马币(林吉特)MYR=和韩元KRW=等地区货币也构成拖累。
“眼下还很难确切地说，中国人民银行降低人民币汇率中间价对经济有何影响，但人行举措在市场中引起恐慌，而且各种货币出现竞争性贬值的可能性上升，”意大利裕信银行(UniCredit)外汇研究主管Vasileios Gkionakis表示。
“毕竟，这是(人民币)自8月以来幅度最大的贬值，预示着该地区其他国家的竞争力也会下降。”
路透在本周访问了超过50名外汇分析师，他们预期人民币兑美元在12月底将报6.70元，这至少是自2013年1月以来，路透调查中对人民币12个月汇率预估的最低水平。
分析师的12个月汇率水平预估中值也低于上个月的调查结果，说明分析师更加不看好人民币前景。
的确，周四出炉的另一项路透调查结果显示，人民币空仓创下近六年最高，打击了市场对其他多数新兴亚币的信心。
在12月初的调查中，策略师曾预计人民币12个月后贬值至6.55。仅过去了一个月，人民币就已跌破此水准，目前更是远低于此。
“中间价将偏向下档，但从现在开始走势将变得温和，当然除非我们看到美元兑主要货币非常明显上扬，”意大利裕信银行的Gkionakis补充说。
根据路透调查，美国联邦储备委员会(美联储/FED)料将在3月再次加息，之后在今年还会加息两次。
另一方面，中国央行料在2016年再度放宽政策。自2014年11月至今，中国央行六次下调基准贷款利率，并调降银行存款准备金率，以提升流动性和促进信贷增长，从而支持疲弱的经济。(完)
(编译 杜明霞/徐文焰/王兴亚；审校 戴素萍/张荻/王颖)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)