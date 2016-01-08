调查：人民币兑美元2016年料仅贬值2% 到12月底时料为6.70

路透1月7日 - 路透对外汇策略师的访查显示，中国人民币今年料仅贬值2%，时值中国央行下调人民币兑美元中间价，美元则因美国利率上升预期而上涨。

路透此次访查的逾50位策略师中，约有三分之二是在本周稍早、周四人民币中间价出炉之前受访的。

中国人民银行周四将人民币兑美元中间价CNY=SAEC设为6.5646，创2011年3月来最低，且较上日中间价下滑0.5%，令市场颇感意外。

虽然出现最新一轮贬值走势，但中国决策者不断重申人民币没有持续贬值的基础，这可能是多数预测者不愿预测人民币未来更加疲软的原因。

Rabobank的预测最为激进，预计人民币兑美元在一年后将来到7.60。预计人民币大幅下跌的银行大多为欧洲或美国的银行业者。

在2016年头四个交易日中，在官方汇率中间价下调的引导下，人民币兑美元已下跌逾1%，对澳元AUD=、马来西亚马币(林吉特)MYR=和韩元KRW=等地区货币也构成拖累。

“眼下还很难确切地说，中国人民银行降低人民币汇率中间价对经济有何影响，但人行举措在市场中引起恐慌，而且各种货币出现竞争性贬值的可能性上升，”意大利裕信银行(UniCredit)外汇研究主管Vasileios Gkionakis表示。

“毕竟，这是(人民币)自8月以来幅度最大的贬值，预示着该地区其他国家的竞争力也会下降。”

路透在本周访问了超过50名外汇分析师，他们预期人民币兑美元在12月底将报6.70元，这至少是自2013年1月以来，路透调查中对人民币12个月汇率预估的最低水平。

分析师的12个月汇率水平预估中值也低于上个月的调查结果，说明分析师更加不看好人民币前景。

的确，周四出炉的另一项路透调查结果显示，人民币空仓创下近六年最高，打击了市场对其他多数新兴亚币的信心。

在12月初的调查中，策略师曾预计人民币12个月后贬值至6.55。仅过去了一个月，人民币就已跌破此水准，目前更是远低于此。

“中间价将偏向下档，但从现在开始走势将变得温和，当然除非我们看到美元兑主要货币非常明显上扬，”意大利裕信银行的Gkionakis补充说。

根据路透调查，美国联邦储备委员会(美联储/FED)料将在3月再次加息，之后在今年还会加息两次。

另一方面，中国央行料在2016年再度放宽政策。自2014年11月至今，中国央行六次下调基准贷款利率，并调降银行存款准备金率，以提升流动性和促进信贷增长，从而支持疲弱的经济。(完)