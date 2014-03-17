不应过度预期人民币汇率在放宽波幅后明显走贬--星展

路透香港3月17日 -投行星展集团发布报告表示，中国央行放宽人民币兑美元波幅大致为市场所预料；不过，现今的宏观条件不同，且人民币仍受利差支撑，市场不应过度预期人民币可能重现前次放宽波幅后明显走贬的情况。

星展经济师周洪礼指出，2012年4月人民币日中波幅由0.5%放宽至1.0%，其后人民币在约莫三个月时间跌了约1.5%。但当时欧洲仍笼罩在欧债危机中，且中国亦数度降息及调降存款准备金率。

不过，他认为，中国企业信用疑虑上升，以及美联储（FED）短期内不太能升息,人民币与美元间的利差将有利于人民币汇价，且欧洲及美国经济复苏有助于支撑中国经常帐顺差。

“对于人民币会重现2012年走势的预期，要持谨慎态度。”周洪礼在报告中说。

他并预期，至年底前，在岸及离岸人民币兑美元可能在扩大后新波动区间高档运行。可见的是，央行更频繁地干预料令汇价波动度提高，以降低套息及杠杆交易诱因。

中国人民银行上周六傍晚宣布，自周一（17日）起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%，即每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动。 （完）

(记者 李珊珊; 审校 张喜良)

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