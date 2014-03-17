人民币汇率波幅扩大不意味大幅贬值--瑞银

路透北京3月17日 -大型券商瑞银证券周一发布研究报告称，人民币汇率浮动幅度扩大，但不意味着大幅贬值，央行扩大人民币汇率浮动区间的举动并不出人意料，从经济基本面来看人民币已不存在低估。

报告认为，今年人民币不太可能继续升值，同时也并不会明显贬值。瑞银预计扩大人民币汇率交易区间后，今年汇率的双向波动幅度将有所增加。

“虽然扩大汇率浮动幅度会增加人民币汇率的双向波动，但并不代表汇率走势的新方向。我们维持2014年人民币兑美元汇率基本保持在6.1的预测，但认为双向波动幅度将有所增大。”报告指出。

报告判断，2013年中国的经常账户顺差占GDP的比重下降至2.1%。考虑到中国储蓄率较高，这说明人民币汇率已基本处于公允水平。即使未来某个时点外汇大规模流出，中国外汇储备也会限制人民币面临的贬值压力。

报告预计，鉴于近期出口表现相对疲弱，“热钱”流入可能会有所消退，企业和银行也会更积极有效地管理日常交易中的汇率风险，这将不会直接影响贸易和实体经济增长。

报告称，决策层很早就提出要增加汇率弹性、且去年央行多次表态正考虑扩大汇率浮动区间，以至于市场对于2013年期间汇率浮动区间未能扩大而多少有些失望。

在持续很长一段时间稳步升值后，2月中旬以来人民币兑美元汇率意外地温和贬值，增强了市场对于进一步汇改的预期。市场普遍认为近期汇率波动是决策层有意增加人民币兑美元汇率走势的不确定性。

事实上，在周六的公告中，央行明确指出人民币汇率不存在大幅升值或贬值的基础。如果汇率出现异常大幅波动，人民银行也将实施必要的调节和管理，以维护人民币汇率的正常浮动。

人民银行周六下午宣布，自3月17日起，银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%。每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动。（完）

(发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)

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