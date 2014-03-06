朱光耀：人民币汇率双向浮动将对经济产生好的影响

路透北京3月6日 -中国财政部副部长朱光耀周四称，人民币汇率要在双向浮动的情况下向前发展，这也是符合市场经济客观规律的正常现象，对中国经济肯定有好的影响。

他在北京参加“两会”（人大和政协会议）时说，单边的升值不是人民币汇改的方向，希望汇率能够客观地反映市场的变化情况。市场化货币就应该是双向浮动的。

“单向升值只能增加投机的预期，最好的就是要减少投机预期，让市场来发挥作用。”他说。

在经历前两周的暴跌之后，本周以来人民币重拾升势，但这并未改变市场对人民币汇价短线双边波动的预期，交易人士也普遍维持谨慎心态，不敢贸然押注方向。

朱光耀并认为，美国逐步退出量化宽松货币政策是值得欢迎的，这是其非常规货币政策到常规的过度，对于全球资本市场有影响，但即便全部退出后利率政策仍会保持超低水平。

“美国是主要储备货币的发行国，它的货币政策外溢性影响值得我们高度关注，我们也要求和建议美联储关注其货币政策外溢性。而且，中美两国通过经济对话对这个问题保持密切关注。”他说。

**正推进成立亚洲基础设施银行**

朱光耀介绍，中国自去年提出建立亚洲基础设施银行后，目前正在认真推进该银行的进程。该银行是由中国倡导的第一个区域多边机构，其影响将是“历史性的”。

他并认为，亚洲基础设施银行与现有的亚洲开发银行并非取代关系，而是互补、相互促进的关系，希望建立之后能与亚行建立良好的合作关系。

“亚开行贷款的数量同亚洲国家对于基础设施的需求是远远不够的，存在巨大的差距。”他并认为，亚洲基础设施银行成立后，也将促进亚开行增加基础设施方面的贷款。

中国国家主席习近平2013年10月首次公开倡议筹建“亚洲基础设施投资银行”，愿向包括东盟国家在内的本地区发展中国家基础设施建设提供资金支持。

在中美投资协定方面，朱光耀介绍目前已经完成了美方文本、也即将完成对中方文本的审议，目前的关键问题就是准入前国民待遇和负面清单，最后的焦点是在负面清单上。除了安全问题以外，其他问题需要通过谈判解决。

**扩大PPP模式试点**

朱光耀表示，PPP模式是解决地方债务的一个出路、一种重要的解决手段，但并非唯一出路。下一步将扩大PPP模式试点，并建立法律和行政框架。

PPP模式是Public-Private-Partnership的字母缩写，通常被称为“公共私营合作制”，也就是“公私合作”。官方及业界认为，相较于BOT（建设-经营-转让）模式，PPP模式将更强调由政府和社会资本分担，有利于降低前期风险。

朱光耀认为，PPP模式在全世界范围都还没有明确的模式去借鉴，这要求法律和行政管理程序的建立，并通过试点的扩大，来探索公用资金和私人资本如何有机地结合。（完）

(发稿 李然/李文科; 审校 林高丽)

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