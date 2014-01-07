马年展望：人民币汇率跨入“5”时代 曲线开放资本账户成亮点

* 人民币汇率难弃升值标签，轻松跨入“5”时代

* 美国退出量宽增强人民币汇率双边波动可能性

* 汇改望进展明显，扩大波幅箭在弦上

* 人民币资本账户开放料为新突破口

作者 李文科/李然

路透北京1月7日 -人民币汇率在马年呈大幅飙升走势并不现实，但延续多年的单边升值要想“马上掉头”的机率也不大，人民币汇率有望正式跨入“5”时代。

考虑到人民币汇率已接近均衡，且美联储退出量化宽松(QE)亦已然起步，新兴国家面临资本外流冲击，将缓解人民币升值压力，亦为汇率双边波动提供市场基础；但中国经济增长前景、中外利差等导致国际收支顺差持续，人民币汇率马年料仍难撕下“升值”标签。

2014年中国明确将继续推进人民币汇率改革，料很快宣布扩大人民币兑美元汇率的日均波幅，并可能形成减少常态式干预的市场条件，更值得关注的是，人民币资本账户开放或成为2014年的关键突破口。

“理论上，人民币汇率接近均衡水平，QE退出后，2014年人民币实际有效汇率要升，...且人民币不仅是对其他国家货币升值，可能兑美元还升。”中国银行国际金融研究所宏观经济研究主管温彬称。

他解释称，按照贸易顺差占GDP的比重而言，人民币汇率接近均衡水平，但如果考虑到中国资本项下“宽进严出”以及高利差导致的跨境资本的推动作用，人民币汇率实际上还没有达到均衡水平，利差套利和贸易金融会持续推动人民币升值。

招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮亦指出，人民币汇改即将在2014年进入第十年，打破单向升值，进入双向浮动的要求正日益迫切，但并不期待汇改在2014年会取得突破性进展，而在央行将更多定价权让渡给市场之前，人民币升值的势头将不会出现变化。

不过社科院国际金融研究室副主任刘东民对2014年汇改的进展表示乐观，他还提到，考虑到短期跨境资本冲击的风险，迅速开放资本账户并不可取，而通过加速开放人民币资本账户，以曲线方式开放资本账户或许是马年的一个亮点。

2013年人民币兑美元即期全年升值幅度高达2.91%，较2012年的1%明显加速，亦为2009年以来连续第四年单边升值。自2005年新一轮汇改以来，人民币升值幅度已高达36.7%，其中除2009年受金融危机影响小幅贬值外，其余年份均呈现升值之势。

人民币兑美元汇率即期自2005年以来的走向一览，请点击：(link.reuters.com/mux75v)

**人民币汇率破六进五，双向波动亦有条件**

尽管有美国退出QE的挑战，多数受访专家和业者仍坚信，人民币兑美元汇率在2014上半年就能轻松破六进五，与此同时，双边波动的市场时机亦可能出现。

社科院对外投资研究室主任张明指出，今年人民币汇率将保持稳中略有升值，升值幅度在2013年的基础上有所放缓，而人民币有效汇率则会走升比较强。

中国工商银行浙江省分行国际业务部外汇主管应军则认为，美国退出QE，那也只是人民币升值的弹簧放得松一点，2014年仍处于人民币升值压力逐步减轻的一个过程，而不是说产生逆转的过程。

“今年QE会逐步退出，但中美利差水平不会有太大影响，还不排除利差继续扩大，今明两年，我觉得都是一个人民币升值压力逐步减轻的过程，”应军认为。

中银国际研究部宏观经济小组叶丙南也指出，总体看，国际市场对于中国经济短期企稳的信心增强，对于三中全会改革总体框架有一定正面预期，而加快人民币国际化的方向也会让人民币保持相对强势，加之美元指数走弱，人民币汇率还是可能延续偏强、平缓升值的趋势。

中国沿海福建省一家制造出口企业财务人士更大胆地预测，今年人民币汇率全年升1.5%左右，年底预计5.98，破6是必然的。

而根据中国社科院国际投资室主任张明估算，人民币兑美元的中期均衡汇率也就在5.5-6左右，在这个基础上的外汇供求压力就会比较低，因此，今年市场是有条件实现双向波动的。向下的条件是美国退出量宽，中国面临资本外流；往上的的条件则是中国经济增速仍维持较高水平。

“如果央行利用市场实际降低对市场的干预，今年人民币汇率真的能够出现双向波动。”张明称。

刘东民认为，中国现在汇率基本上在均衡水平附近，又有美国退出QE的影响，一旦扩大波幅，人民币汇率的双向波动可能很快就会出现，接近均衡汇率的双边波动是最理想状态。

一外资行总行资金管理部董事娄超也表示，人民币兑美元不会大幅升值，可能会走平，但波动区间会加大，向双边市场靠拢，其原因之一就在于汇改的推进。

中国央行调查统计司司长盛松成撰文指出，人民币大幅升值的时期已经过去，理性全面看待对外升值、对内贬值现象有利于正确认识中国经济发展所处阶段和经济发展要求，且人民币适度升值有利于经济结构调整和发展方式转变。

**汇改有望加速，扩大波幅箭在弦上**

对于中国利率、汇率以及资本账户开放的次序之争由来已久，对于2014年汇改可能的进展，业界的观点亦差异明显。保守派认为不期望汇改在2014年会有突破性进展，而乐观派已经看到了汇改加速推进的苗头。

中国社科院国际金融研究室副主任刘东民乐观预计，作为中国金融改革的重点，汇率改革可能有一些大的调整，包括扩大波幅和中间价改革。

“汇改2014年看来有希望出现明显进展，扩大波幅和中间价放开也是很有可能，毕竟要退出常态式干预，目前是汇改比较好的时间窗口，应该作为金融改革的第一步来改。”中国社科院国际金融研究室副主任刘东民称。

娄超也强调，今年人民币汇改会先放开场内的报价区间，然后减少央行的干预，把定价交给市场。

而官方表态亦暗示汇改的前奏曲似乎已经响起。国家外管局局长易纲稍早在中国外汇的杂志上撰文指出，2014年将研究制定出一个能统领外汇管理全面改革、逻辑清晰、措施明确的总体方案，做到心中有数、主动有为、风险可控。

中国央行货币政策委员会在2013年第四季度例会的新闻稿亦称，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

不过，招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮认为，不期望汇改在2014年会有突破性进展，因利率市场化应当先于汇率市场化，而当前决策层也在按照这一节奏推进改革，在利率市场化大体完成时，全面汇改的时机才会成熟。

**人民币资本账户开放，曲线开放成亮点**

考虑到短期跨境资本流动对中国经济可能的冲击，加速资本账户开放可能并不现实，但以上海自贸区作为龙头，各地最近频频出台的人民币资本项目开放试点或许将成为一个新的突破口，曲线开放资本账户，亦助力人民币国际化。

实际上，人民币国际化和资本账户开放是一体两面，2014年中国将通过人民币国际化来推动资本账户开放的进程将加速，不过监管层依然会保持短期资本的流动监控，甚至会加强。

“配合资本账户开放，加速人民币国际化，这方面看起来动作不慢，...目前看来，以人民币国际化的形式推进资本账户开放的确会比较快。”李东民指出。

实际上是换一个思路，资本账户开放可能有风险，那么加快人民币的资本账户开放，也就是对人民币自由进出进行试点，监管层通过设置监管阀门，在规模和流量上进行监管，甚至刹车。

温彬也指出，2014年将加快人民币的贸易结算等方面的试点，加快人民币的资本账户开放，让更多人民币流出去，然后放开香港人民币回流机制，以曲线形式来达到资本账户的一种平衡，也是监管和改革的平衡。

不过，张明认为其中的风险更值得提示。人民币国际化目前已经是市场化的发展，不应该为了推人民币国际化而加快资本账户开放，把人民币国际化当成既定目标而倒逼其他改革是舍本逐末。

“中国现在最重要的事情不是人民币国际化，而是国内的结构性改革，只要中国金融市场能发展壮大，且中国未来10-20年能保持6-7%的增长，人民币肯定会是国际化的货币，否则可能会步日圆的后尘。”张明认为。

温彬指出，资本账户开放是个长期的过程，最后开放的肯定是短期资本流动，包括外债的管理，对资本市场的开放等。（完）

(审校 杨淑祯)

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