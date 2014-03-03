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中国财经 | 2014年 3月 3日 星期一 15:37 BJT

余永定：人民币汇率贬值不会持续时间太长

路透北京3月3日 - 中国社会科学院学部委员余永定周一表示，人民币汇率贬值不会持续时间太长，并认为央行已实现目的。

他是在两会（全国政协和人大会议）间隙做出上述表示的。

人民币汇率在中国两会前夕并未如期走出“维稳”行情，而是在央行加大干预力度下，尽展大开大阖的双向波动。上周五人民币波动幅度高达533个点子，日内一度贬值到6.1808的10个月低位、几乎触及“跌停”位。

人民币兑美元即期周一早盘微幅贬值，与中间价小幅升值方向相背。即期市场相对平静，显示经过上周五大幅暴跌的行情之后，市场近期对做多人民币已经心有余悸，期待央行明确的方向指引。(完)

(发稿 谢衡；撰写 宿泱韫; 审校 张喜良)

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