余永定：人民币汇率贬值不会持续时间太长

他是在两会（全国政协和人大会议）间隙做出上述表示的。

人民币汇率在中国两会前夕并未如期走出“维稳”行情，而是在央行加大干预力度下，尽展大开大阖的双向波动。上周五人民币波动幅度高达533个点子，日内一度贬值到6.1808的10个月低位、几乎触及“跌停”位。