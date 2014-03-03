余永定：人民币汇率贬值不会持续时间太长

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京3月3日 - 中国社会科学院学部委员余永定周一表示，人民币汇率贬值不会持续时间太长，并认为央行已实现目的。
他是在两会（全国政协和人大会议）间隙做出上述表示的。
人民币汇率在中国两会前夕并未如期走出“维稳”行情，而是在央行加大干预力度下，尽展大开大阖的双向波动。上周五人民币波动幅度高达533个点子，日内一度贬值到6.1808的10个月低位、几乎触及“跌停”位。
人民币兑美元即期周一早盘微幅贬值，与中间价小幅升值方向相背。即期市场相对平静，显示经过上周五大幅暴跌的行情之后，市场近期对做多人民币已经心有余悸，期待央行明确的方向指引。(完)
(发稿 谢衡；撰写 宿泱韫; 审校 张喜良)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。