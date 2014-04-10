人民币汇率要逐步退出常态式干预 波幅还会朝着扩大发展--周小川

路透北京4月10日 -中国央行行长周小川周四在博鳌论坛上表示，人民币汇率要逐步退出常态式外汇干预，波幅还会朝着扩大发展。

他并称，根据市场调节择机推进人民币利率市场化，稳步推进资本项目可兑换，促进外汇方面的便利性。

谈到香港在人民币发展方面，周小川表示，机遇与挑战兼存，内地金融界高度关注两地金融合作的深化，沪港两地应双向开放，资本市场亦要开放式发展；两地将积极进行技术准备，准备好之后互联互通。

他称，要建立机制进一步推动人民币跨境使用，人民币在即期、远期、衍生品方面要迅速发展，“目前，人民币跨境使用阶段有些量，但应该说还是在起步阶段。”

下一步要继续做好境内企业和金融机构去香港发行人民币债，也支持香港机构来境内发熊猫债。

他并表示，允许境内投资者用人民币到海外投资，相信香港能发挥好离岸人民币中心的作用。（完）

(发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)

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