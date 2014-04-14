《RCIF专栏》人民币汇率扩波幅效果料难持久 “热钱”仍会卷土重来

路透北京4月14日 -(本专栏出自中国社科院世界经济与政治研究所国际金融研究中心(RCIF)研究员，由不同作者定期提供，仅代表本人观点。)

作者 肖立晟

2014年2月中旬以来，人民币兑美元汇率出现了重要变化，由渐进升值转为持续贬值，人民币即期汇率波动率大幅增加。随后，中国人民银行宣布人民币兑美元即期交易价浮动幅度由1%扩大至2%。此次“汇改”改变了人民币的单边升值预期，打击了跨境套利的“热钱”，对于维持国内宏观经济稳定发挥了积极作用。

然而，从人民币跨境套利机制的角度而言，“汇改”的效果不会持续太长时间，“热钱”还会卷土重来。货币当局应该提高警惕，优化短期跨境资本流动的管理方式，将汇率波动率作为一项新的政策工具，与其他监管措施相配合，维护宏观经济稳定健康发展，增强货币政策有效性。

**扩波幅不会消除人民币作为投资货币的条件**

所谓套利交易（carry trade），是指利用不同国家或地区货币短期利率的差异，从利率较低的国家或地区借入资金，投资于利率较高的国家或地区，从中获得利息差额收益的一种外汇交易。

套利交易的货币分为融资货币和投资货币，在当前全球宽松的货币环境中，融资货币一般是利率较低货币例如日元、瑞士法郎和美元，投资货币是利率较高货币，例如澳大利亚元、新西兰元，人民币等。由于套利交易都没有对冲汇率风险，因此汇率的意外波动会较严重的侵蚀利差收益。

要成为套利交易的投资货币，需要满足三个条件：1）汇率波动率较低，2）有相对稳定的利差，3）货币流动性较高。作为高利率，低波动的货币，自2009年以来，人民币一直是跨境套利交易中的投资货币。

人民币此次扩大波动性幅度并不会消除人民币作为投资货币的三个条件，在可预见未来，人民币仍然会是国际套利投资者青睐的“投资货币”。

**人民币波动率仍很低**

首先，人民币中间价波动率依然较低，即期汇率波动率会随之下降。2005年汇改之后，人民币汇率形成机制变为以做市商报价形成的中间价为基础。在这种管理方式下，央行确定的人民币外汇中间价格对即期汇率有较强的引导作用。

已有的研究表明，人民币对美元汇率中间价在波动上有明显的自回归特征，即中间价在之前一段时间的升值幅度与未来一段时间的升值幅度存在负相关。决策层试图通过控制中间价波动性平滑汇率走势。

从人民币即期汇率和中间价3个月的波动率水平值。从中可以看出，人民币汇率即期汇率波动率显着高于中间价波动率，而且波动情况相对滞后。在样本期间，二者出现了三次大幅偏离，分别是2010年9月，2011年9月，和2014年3月。前两次偏离均源于外部冲击引发人民币贬值预期，导致即期汇率波动率上升。但中间价波动幅度相对较低，且下降的时间点较早，这反映了央行中间价干预的引导作用。

今年2月以来，人民币即期汇率波动率从0.005飙升至0.018，中间价波动率却依然保持在0.005的低位。这表明，未来人民币即期汇率的波动率并不会长期保持在高位，而是会逐渐回落，与中间价波动率保持一致。

与其他套利投资货币相比，人民币汇率波动率仍然有限。在美联储推出量化宽松政策以来，人民币并不是唯一的投资货币，在2012年至2014年，澳元作为高利率和低波动货币，一度也是国际投资者非常青睐的投资货币。在此期间，澳元的波动率大致保持在0.02至0.05之间，显着高于2月份以来人民币的波动率0.018（见图2）。

最近一段时间，套利者出现恐慌的主要原因在于，投资者对人民币汇率的波动在事前没有任何预期，在套利金融产品设计上缺乏相应的避险机制，才会产生巨额损失。波动率本身并足以让套利者知难而退，随着国际套利投资者逐渐适应当前人民币的波动率，他们会重新设计套利模式，再度返回中国金融市场。

**相对利差依然较高**

其次，剔除汇率波动率的影响后，人民币对美元的相对利差依然较高。跨境套利投资者关心的是能否获得稳定的套利收益。在美联储开始启动退出量宽货币政策之后，人民币并不是利率最高的货币，但考虑汇率波动率之后却是最值得投资的货币之一。

我们分别考察了人民币/美元和澳元/美元的夏普比率（Sharp ratio），即用双边利差除以双边汇率的波动率。自2009年4月以来，人民币的夏普比率一直保持较高水平，平均值为1.8，同期澳元的夏普比率平均值仅为0.15，相差超过10倍。

实证研究表明，期间借美元投资于人民币和澳元都会获得较稳定的利差收益。即使2月份人民币大幅贬值以来，人民币的夏普比率仍然在0.9左右，而且随着国内利率市场化改革的推进，市场利率还会继续上扬。显然，未来借入美元投资于人民币的利差交易还是有利可图。

**当务之急是优化短期跨境资本管理**

最后，人民币国际化的深化会增加人民币的海外流动性，增加人民币的可获得性。目前人民币在资本项目下尚不能完全自由兑换，国外投机者主要通过贸易渠道获得人民币资产，这也是此前进出口渠道出现大量虚假贸易的主要原因。而人民币国际化则给资本账户打开了一个缺口，增加了人民币的海外流动性。

2014年人民币离岸资金池不断扩大。截至2014年2月底，离岸人民币存款规模已超过1.5万亿元人民币。相应的跨境人民币结算的基础设施建设也在陆续推出，如中国人民银行的人民币跨境清算系统（CIPS）和台湾的中文的外币支付平台等。这些人民币国际化的措施会进一步提高海外投资者获得人民币的便利性，降低套利成本，吸引短期跨境资本重返中国金融市场。

扩大汇率波幅是一件好事，代表过去投机者简单持有人民币，获得低风险利差的好景已经不再存在。但是，中间价的汇率波动仍然没有反映外汇市场的实际供需变化；在中间价的引导下，人民币即期汇率不会长期维持较高的波动率，而会逐渐随之收敛。按照历史经验，在40-60天内，即期汇率波动率会重新与中间价保持一致，届时可能会有新的套利资金再度流入。

进一步，与澳元相比，人民币目前的波动率并不足以防范套利资金的冲击。特别当是人民币致力于成为国际货币，努力提高离岸市场的流动性时，套利资本会捕捉到更多的监管漏洞，运用新的融资模式流入大陆赚取息差。当务之急，是优化短期跨境资本流动的管理方式，将汇率波动率作为一项新的政策工具，与其他监管措施相配合，维护宏观经济稳定健康发展，增强货币政策有效性。(完)

（国际金融研究中心，即RCIF，隶属于中国社会科学院世界经济与政治研究所，成立于1995年，其宗旨是以全球为视角，研究中国对外金融和经济关系中的重要理论和政策问题，跟踪市场变化，关注政策研究，对国际金融领域重大问题进行及时和客观分析，并提供对策建议。中国社会科学院学部委员余永定先生是中心第一任主任，高海红为RCIF现任主任。）

(审校 曾祥进)

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